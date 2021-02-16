قنا ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التى من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة خلال الأيام المقبلة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.





وأكد محافظ قنا، بأنه تم تفعيل غرفة العمليات بالديوان العام للمحافظة و مديريات الخدمات والوحدات المحلية لمتابعة ما يتم من أحداث والتعامل معها بشكل فوري، موجهًا بإرسال تقارير يومية إلى وزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظة.





وشدد محافظ قنا، على مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفورى مع أى حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة.





كما وجه محافظ قنا، بمراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية و الفرعية، لتأمين حركة مرور السيارات والمواطنين.





وأكد الداودى، ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة لاسيما شركة مياه الشرب والصرف الصحى و إدارة المرور ومديرية الأمن والحماية المدنية لإتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.





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