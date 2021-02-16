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عبر الفيديو كونفرانس.. الرئيس يفتتح عددا من المشروعات الصحية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:45 ص
صدى البلد
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فرح علاء الخولي
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات الصحية بعدد من المحافظات المختلفة عبر الفيديو كونفرانس، ومنها مستشفى عجمي المركزي بالإسكندرية، ومستشفى بأسيوط، ومستشفى بلطيم النموذجي بكفر الشيخ، ومستشفى إسنا التخصصي بالأقصر.


ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.


وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.


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