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محافظات

أمطار غزيرة تضرب مطروح وتوقف أعمال الملاحة والصيد..فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:26 م
صدى البلد
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ايمن محمود
ضربت موجة من الطقس السيئ محافظة مطروح صباح اليوم الثلاثاء.

وشهدت محافظة مطروح خاصة بمدن مرسي مطروح وبرانى والنجيلة والسلوم  هطول أمطار غزيرة وانخفاض شديد في دراجات الحرارة يصل لحد الصقيع. 
 


وتسببت الأمطار في وجود تجمعات للمياه بالشوارع، خاصة التى لا تحتوى على الصرف الصحي .

كما استمر توقف أعمال الصيد والملاحة البحرية تزامنا مع  موجه الطقس السي لا رتفاع الأمواج علي شاطى البحر المتوسط، وقلت حركة المواطنين بالشوارع والسفر المحافظات الأخرى بسبب سوء الأحوال الجوية.

كانت  محافظة مطروح قد أعلنت حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية مع التوجية لروساء المدن بالتعامل الفورى مع اى تجمعات للمياه بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية .

وقامت مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بتجهيز السيارات لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع . 

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رؤساء المدن والمراكز الثمانية، ومديري المديريات الخدمية بنطاق المحافظة، بمتابعة حالة الطقس  والتقلبات المناخية من خلال غرف العمليات.

وشدد على تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن الثمانية والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أى أحداث طارئة فى حينها لسرعة التعامل الفورى معها.

وأكد محافظ مطروح على قيام شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالتطهير المستمر لشنايش صرف المطر وتسليكها  مع التجربة العملية للتأكد منها ، وتجهيز جميع سيارات الكسح خاصة سيارة ضخ مياه  السيول  . 

ووجه  بسرعة تطهير الوديان وإزالة كافة الحشائش  المعيقة لمسار المياه  ومتابعة كافة الوديان وتطهير الأودية والسدود   خاصة بمنطقة الخروبة ووادى الرمل وإسماعيل  وأم لشطان بالتنسيق بين إدارة الموارد المائية والرى وجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى ومركز التنمية المستدامة  ومركز ومدينة مرسى مطروح باستخدام المعدات اللازمة   مع تحديد كافة  المطالب والاحتياجات لسرعة توفيرها، والتنبيه على الأهالي فى تلك الوديان بعدم البناء  خاصة فى مجرى السيل  حرصا على سلامتهم.

أمطار غزيرة تضرب مطروح وتوقف أعمال الملاحة والصيد..فيديو
أمطار غزيرة تضرب مطروح وتوقف أعمال الملاحة والصيد..فيديو
أمطار غزيرة تضرب مطروح وتوقف أعمال الملاحة والصيد..فيديو
أمطار غزيرة تضرب مطروح وتوقف أعمال الملاحة والصيد..فيديو
أمطار غزيرة تضرب مطروح وتوقف أعمال الملاحة والصيد..فيديو
أمطار غزيرة تضرب مطروح وتوقف أعمال الملاحة والصيد..فيديو
أمطار غزيرة تضرب مطروح وتوقف أعمال الملاحة والصيد..فيديو
أمطار غزيرة تضرب مطروح وتوقف أعمال الملاحة والصيد..فيديو
أمطار غزيرة تضرب مطروح وتوقف أعمال الملاحة والصيد..فيديو
أمطار غزيرة تضرب مطروح وتوقف أعمال الملاحة والصيد..فيديو
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