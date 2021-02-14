تعرف على استعدادات مطروح لمواجهة السيول والطقس السيئ المتوقع

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استعداد واتخاذ كافة الاجهزة المعنية إجراءاتها و رفع درجة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية طبقا لبيان هيئة الارصاد الجوية خلال الايام القادمة والعمل على الجاهزية التامة.





وكلف محافظ مطروح ، رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية بضرورة رفع حالة الطوارئ واتخاذ كافة التدابير الاحترازية ،والافادة بما تم من جاهزية المعدات والأفراد من حيث مراجعة تطهير مخرات السيول على ارض الواقع وشنايش صرف مياه الامطار مع عدم وجود أى عوائق بها و اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من عملها بكفاءة .





واضاف محافظ مطروح على ضرورة اعداد وتجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط تجمعات المياه وسيارات الحماية المدنية وتمهيد وصولها الى الأماكن المتوقعة لتجمعات مياه الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة ،ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية والطريق الدولى الساحلى للتأكد من تطهيرها لتصريف مياه الأمطار، كذلك مراجعة محولات الكهرباء وتغطية جميع الكابلات الكهربية وتأمين التيار الكهربائي حرصا على سلامة المواطنين .





. وأشار محافظ مطروح أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار قد تنتج عن الأحوال الجوية المتوقعة، مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع المتابعة الدورية على مدار الساعة خلال فترة عدم الاستقرار واتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع أى حادث طارئ.









ياتى ذلك تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها من توقعات بتقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار وسيول محتملة بعدد من المحافظات منتصف هذا الاسبوع وفى إطار مراجعة كافة الاستعدادات التى اتخذتها محافظة مطروح والتأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية .



