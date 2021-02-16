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برلمان

جبالي: تبرع النواب بنصف مكافآتهم لصالح صندوق الشهداء مظاهرة فى حب الوطن

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:21 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن إعلان عدد من الهيئات البرلمانية التبرع بنصف مكافآت نوابها لصالح صندوق دعم الشهداء، مظاهرة فى حب الوطن.


وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، لأخذ الراى النهائي على قانون صندوق دعم الشهداء، أن التصفيق الحار من النواب وتجاوبهم مع المبادرة التى أطلقها النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، بتبرع نواب الحزب بنصف مكافآتهم، دليل على موافقة المجلس على التبرع.


وأضاف أن تلك الموافقة تتطلب طرح الأمر للتصويت ولابد من أخذ الموافقة بالأيدى، وهو ما تم طرحه خلال الجلسة ووافق عليه  نواب البرلمان.
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