الزراعة: جولات ميدانية للاطمئنان على محصولى القمح والفول البلدي

قام د. علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية يرافقه وكلاء المعهد للإنتاج والبحوث ورؤساء أقسام القمح والبقول بزيارة حقول وزراعات القمح والفول البلدي بمحافظة الشرقية وبصحبه وفد من ايكاردا ضمن أنشطة مشروع الابتكار في الزراعة لصالح صغار المزارعين.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالمتابعة الميدانية لزراعات القمح والفول البلدي.





وحضر وكيل وزارة الزراعة بالشرقية والباحث الرئيسي للمشروع وقد استمع الوفد للمزارعين ومدى رضاهم عن الأصناف والتكنولوجيات الموفره للمياه.





وقد أبدى الجميع إعجابهم بالحقول الأرشادية وحقول المزارعين وتم التأكيد على أهمية متابعة المحصول في ظل الظروف الجويه وموجة الطقس السيئ، وقد أبدى المزارعين رضاهم عن الأصناف الجديدة والزراعة على مصاطب لتوفير المياه والمدخلات الزراعية وتحقيق أعلى عائد للمزارع، كما تفقد الوفد حقول القمح على مصاطب بجوار الفول.



