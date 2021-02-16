ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الزراعة: جولات ميدانية للاطمئنان على محصولى القمح والفول البلدي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:59 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
قام د. علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية يرافقه وكلاء المعهد للإنتاج والبحوث ورؤساء أقسام القمح والبقول بزيارة حقول وزراعات القمح والفول البلدي بمحافظة الشرقية وبصحبه وفد من ايكاردا ضمن أنشطة مشروع الابتكار في الزراعة لصالح صغار المزارعين.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالمتابعة الميدانية لزراعات القمح والفول البلدي.

وحضر وكيل وزارة الزراعة بالشرقية والباحث الرئيسي للمشروع وقد استمع الوفد للمزارعين ومدى رضاهم عن الأصناف والتكنولوجيات الموفره للمياه.

وقد أبدى الجميع إعجابهم بالحقول الأرشادية وحقول المزارعين وتم التأكيد على أهمية متابعة المحصول في ظل الظروف الجويه وموجة الطقس السيئ، وقد أبدى المزارعين رضاهم عن الأصناف الجديدة والزراعة على مصاطب لتوفير المياه والمدخلات الزراعية وتحقيق أعلى عائد للمزارع، كما تفقد الوفد حقول القمح على مصاطب بجوار الفول.

وفي سياق متصل قام د. علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية يرافقه وكلاء المعهد للإنتاج والبحوث ورئيس قسم المحاصيل البقولية ورئيس قسم القمح والباحث الرئيس لمشروع الابتكار الزراعي لصالح صغار المزارعين، باستقبال وفد من ايكاردا لزيارة أنشطة المشروع بمحطة سدس للبحوث الزراعية بمحافظة بنى سويف وبعض الحقول الإرشادية للمشروع ببني سويف وقد أبدى الوفد إعجابه بما شاهدوه بالبرنامج البحثي وحقول المزارعين، كما استمعوا لآراء المزارعين عن التكنولوجيات المستخدمة كالأصناف الحديثة للقمح والفول البلدي والزراعة على مصاطب لتوفير المياه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

"الزراعة" تتابع محصول القمح والفول بالقليوبية والمنوفية..صور

تصدير 909 طن دواجن.. ننشر أهم أنشطة وزارة الزراعة خلال أسبوع

زراعة الشرقية تنفذ يوم حقل إرشادي عن القمح في أم الزين بالزقازيق

‏لمساعدة الفلاحين .. تنفيذ 8122 حقلا إرشاديا للقمح على مستوى المحافظات

تسليم 324 آلة زراعية واجتماع بمحطة خيول الزهراء.. حصاد الزراعة فى أسبوع

ترشيحاتنا

الكويت تندد بالهجوم الصاروخي على مطار أربيل

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

هل من صلى الفجر لا يصلي الصبح ؟.. لهما 6 أوقات لا يعرفها الكثيرون

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

Advertisements

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج

مش عايزك تزعل مني.. الرئيس السيسي يداعب وزير الزراعة بسبب الفطيرة المقدمة لأطفال المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟

طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما