محذرا من النمو السكاني.. الرئيس السيسي: عملتوا ثورة في 2011 عشان الأحوال تتعدل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيثه للمواطنين، قائلا: "هو انتم مش في 2011 عملتوا ثورة وخرجتوا علشان تحسنوا من أحوالكم، المفروض أن الناس تعرف أن الأحوال مبتتحسنش إلا إذا كان معدل نمو سكاننا يتناسب مع قدراتنا الاقتصادية والتشغيل".





وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح المجمع الصحي الشامل بالإسماعيلية، قائلا: "طالما مشكلة تعدد السكان وحلها متحققش دا مش هيكون ليه نتيجة ويكون ليكم تعدد سكان مناسب ليكم، لو أنا 100 مليون النهاردة أنا بقولكم الرقم المناسب للعدد ده هو تريليون دولار".





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وتابع أنه فى حالة عدم وجود هذا الرقم سيؤثر على جميع القطاعات بشكل سلبي ولن يجد المواطن ما يتمنوا، لافتا إلى أن مشكلة النمو السكانى يعتبر أمن قومى.



