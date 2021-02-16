السيسي: مستعد أعيد علاج الـ 70 مليونا بغرض القضاء على فيروس سى





وأضاف "الرئيس السيسي"، خلال افتتاحه المجمع الطبى بالاسماعيلية، أنه تم معالجة 2.2 مليون مواطن قبل البدء في أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن هنا استطاعت الدولة المصرية أن تشكل ثقافة الانتباه لفيروس سى للكبار أو للصغار، وليس لإخلاء الدولة من الإصابة بفيروس سى فقط للقضاء على هذا المرض نهائيا.





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وتابع، أنه يتم الفحص المستمر للمواطن المصري خلال السنوات المقبلة، قائلا "انا مستعد اعيده تانى علشان بس استهدف علاج فيروس سى".