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السيسي: مستعد أعيد علاج الـ 70 مليونا بغرض القضاء على فيروس سى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:42 ص
السيسي
السيسي
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ياسمين القصاص
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هدف مجهودات وزارة الصحة هو ظهور موقف الجهد التى تم بذله من قبل الدولة المصرية والمتمثل في وزارة الصحة تجاه شعبها، متحدثا إلى الشعب المصرى "تصوروا لما الدولة فحصت الـ 70 مليونا فأصبح لدينا قاعدة بيانات لكل منهم، مؤكدا أن الدولة لم تكن تستحوذ على تلك البيانات بهذه الدقة والتفاصيل من قبل.

وأضاف "الرئيس السيسي"، خلال افتتاحه المجمع الطبى بالاسماعيلية، أنه تم معالجة 2.2 مليون مواطن قبل البدء في أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن هنا استطاعت الدولة المصرية أن تشكل ثقافة الانتباه لفيروس سى للكبار أو للصغار، وليس لإخلاء الدولة من الإصابة بفيروس سى فقط للقضاء على هذا المرض نهائيا.


وتابع، أنه يتم الفحص المستمر للمواطن المصري خلال السنوات المقبلة، قائلا "انا مستعد اعيده تانى علشان بس استهدف علاج فيروس سى".
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