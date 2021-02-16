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فيديو كونفرانس.. الرئيس السيسي يفتتح مركز معالجة الإدمان بالبحر الأحمر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:34 م
صدى البلد
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فرح علاء الخولي
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مركز معالجة الادمان بالبحر الاحمر عبر الفيديو كونفرانس، وذلك ضمن عدد من المشروعات يتم افتتاحها في قطاع الصحة. 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.

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