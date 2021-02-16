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رياضة

معتز البطاوي يعلن سلبية مسحة سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الاتحاد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:46 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أعلن معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، سلبية مسحة لاعبي الفريق والجهاز الفني والطبي والإداري، قبل مواجهة الاتحاد السكندري التي تقام في الخامسة مساء غد، الأربعاء، على ملعب السويس الجديد، بالجولة الرابعة عشر للدوري.


وقال البطاوي إن نادي سيراميكا كليوباترا تلقى نتيجة المسحات لجميع أعضاء الفريق، وجاءت جميعها سلبية، وخلو الفريق من أي إصابات كورونا قبل مواجهة زعيم الثغر.


وأجرى نادي سيراميكا كليوباترا، المسحة الطبية، لكل أفراد منظومة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وفقا لتعليمات اتحاد الكرة المصري الذي يلزم الأندية بضرورة الخضوع لمسحة طبية والكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل أي مباراة في الدوري بـ 72 ساعة.

  
سيراميكا كليوباترا، فاز في آخر مبارياته بالدوري، على غزل المحلة بهدفين دون رد، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، محتلا المركز الرابع في جدول الترتيب.
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