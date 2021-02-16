قيادة القوات الأمريكية بالعراق تكشف الحصيلة النهائية لضحايا هجوم أربيل وجنسياتهم

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في العراق، اليوم الثلاثاء، أن هجوم أربيل، الذي وقع بالقرب من المطار، تم عبر 14 صاروخا وتسبب في مقتل مدني وإصابة 9 أخرين.





ووفقا لـ "دجلة" العراقية، قالت القيادة الأمريكية بالعراق أن تسعة أمريكيين أصيبوا في هجمات اربيل وقتل مدني أجنبي واحد، بينما قال التحالف الدولي إنه لم يقتل أي أمريكي في الهجوم الصاروخي.





وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول الهجوم على أربيل، الذي وقع مساء أمس الاثنين، مشيرة إلى أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الدولي هو مشابه للهجوم الذي وقع العام الماضي.





ووفقا لوسائل إعلام عراقية، أعلنت داخلية كردستان أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والأسايش والشرطة بدأت التحقيق في الهجوم الصاروخي على أربيل فور وقوعه مساء أمس، بالتنسيق مع التحالف الدولي، مضيفة أنها تمكنت من ضبط منصة إطلاق صواريخ مثبتة على سيارة من طراز "كيا" على الطريق الرابط بين أربيل والكوير، التابعة لمحافظة نينوى.





وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه "بعد هجوم الليلة الماضية الساعة 9:30 مساء يوم 15/2/2021، أصابت عدة صواريخ مطار أربيل الدولي والعديد من الأحياء السكنية في أربيل، مما أودى بحياة شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين بينهم خمسة في المطار وثلاثة آخرون في المدينة، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمصالح التجارية".



