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تعليم

جامعة 6 أكتوبر: التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة يمثل العدالة العمياء

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:16 م
التنسيق الإلكتروني
التنسيق الإلكتروني
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نهلة الشربيني

قال الدكتور جمال سليمان ، رئيس جامعة 6 أكتوبر، إن التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة ، لم يحقق المزايا المطلوبة 100% لكنه بالتأكيد أكثر عدلا وأكثر شفافية، فكان يطبق بالجامعات الحكومية منذ سنوات لكن سواء اتفقنا أو اختلفنا عليه فلا يمكن إلا أن نقول أنه عادل جدا .

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وأضاف سليمان " في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة يمثل العدالة العمياء ، كما أن جامعة 6 أكتوبر من الجامعات التي تحمس وتحفز التنسيق الإلكترونية للجامعات الخاصة لأن الصورة المجتمعية من وجود ضرورة وجود واسطة لالتحاق الطلاب بالجامعات الخاصة ستتغير تماما بحيث تكون الوزارة هي المسؤولة من خلال التنسيق الإلكتروني.

وأوضح أنه من خلال نظام التنسيق الجديد سيطلع كل طالب على البيانات التي ستتوافر أمامه على موقع التنسيق ويقوم هو بالاختيار بينما نحن كجامعات خاصة نجري الاختبارات بالكليات التي هي في حاجه لذلك، وبالتالي لن نجد طوابير أمام الجامعات الخاصة من الطلاب واوليا الامور للتقديم مرة آخرى بينما خلال الفترة القادمة سنحكم على التجربة وسيكون هناك ملحوظات للعمل على تحسينها العام المقبل.

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