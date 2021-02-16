محافظة الجيزة تنشر 497 سيارة شفط ومعدة للتعامل السريع مع الأمطار

منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قامت محافظة الجيزة برفع درجة الاستعداد القصوي ونشر 497 معدة متنوعة الاحجام والاستخدامات ما بين شفاطات مياه ولوادر وسيارات مدعمه بمواتير شفط وغيرها للتعامل السريع مع اي سقوط محتمل للأمطار .





ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل السريع مع أى تجمعات لمياه الأمطار وذلك في ضوء احتمالية تعرض المحافظة لموجات من التقلبات الجوية وهطول الأمطار بالعديد من المناطق وفقا للتقارير الواردة من هيئة الارصاد .





حيث شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتواجد علي مدار اليوم بالشوارع للتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف الأمطار والتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين .





وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع لرفع اي تراكمات للأمطار على الفور من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير والتي ضمت 202 نقطة حيوية شملت المحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .





وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن أى معوقات وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأى بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.