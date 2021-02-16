كل ما تريد معرفته عن مِنح الدكتوراه من الصين

أعلنت وزارة التعليم العالي أنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين مصر والصين، خاصةً في العديد المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية ل تقديم منح الدكتوراه من الصين ، عن المنح المقدمة من جمهورية الصين الشعبية للحصول على درجة الدكتوراه.





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منح الحكومة الصينية 2021

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا قدم من الدكتور أشرف العزازي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول منح الدكتوراه من الصين ، أي المنح المقدمة من جمهورية الصين الشعبية وذلك للحصول على درجة الدكتوراه.





تخصصات منح الدكتوراه بالصين:

أشار التقرير إلى الموعد الأخير لتقديم المستندات وبالتالي الحصول على منح الدكتوراة من الصين هو 28 فبراير الجارى، فى العديد من التخصصات العلمية، وهى:





- علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى.

- بناء شبكات والاتصالات والمعلومات

- الأمن السيبرانى

- علوم الهندسة البحرية.

- الميكانيكي.

- الكهرباء

- الهندسة الصناعية.

- العلاج الطبيعى.

- دراسة اللغة الصينية وآدابها





موعد وشروط منحة الدكتوراه بالصين:

وأوضحت أنه في إطار منح الدكتوراة من الصين يمكن أن يتم تسليم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات، ولكن يشترط في المتقدمين ألا يزيد سن المتقدم عن عمر 33 عاما في 1/9/2021 ، بينما يكون المرشح مصري الجنسية، كما يعمل في إحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات، ولا تقل مدة الخدمة في جهة العمل عن عام، ولابد ألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه في الوطن أكثر من عام في 1/9/2021 .





منح دراسية في الصين 2021:

ويمكن لمزيد من المعلومات أن يتم استيفاء استمارة التقديم الإلكتروني يمكن الرجوع للموقع الآتي للحصول على منح الدكتوراة من الصين .





وكان قد أوضح التقرير حول منح الدكتوراة من الصين التزام الجانب الصيني بقيمة منحة شهرية بمبلغ 3500 يوان وهي قابلة للزيادة، بينما يتم إعفاء كل طالب من:





- رسوم التسجيل.

- القيد السنوى لحضور المحاضرات.

- الدراسات.

- تكاليف المواد الدراسية المحددة.

- نفقات الإقامة المقررة.

- دفع مبلغ معين مرة واحدة لترتيب الإقامة.

- تقديم العلاج الطبى بالمجان للطلبة المصريين الحاصلين على منح الدكتوراه من الحكومة الصينية.

- خدمة الترانزيت عند الانتقال من العاصمة الصينية إلى مكان الدراسة للالتحاق بالجامعة وعند العودة بعد التخرج.





منح الدكتوراة من الصين .. وفيما يخص الجانب المصرى ممثلًا فى الإدارة العامة للبعثات في الوزارة سوف يتحمل طبقًا للبرنامج التنفيذى الموقع بين الجانبين وذلك لاستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصيني والتي تعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب بالصين.





منحة الصين CSC