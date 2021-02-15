البحث العلمي تطلب عروضا لتنفيذ منصة تعليمية إلكترونية.. عبر هذا الرابط





وجهت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدعوة للشركات والهيئات المهتمة وذات الخبرة لتقديم عرض مختصر عن دراسة لأفضل الممارسات في تنفيذ منصة تعليمية إلكترونية لريادة الأعمال لأحد أنشطة “مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية”.









واوضحت إنها منحة ممولة من خلال الصندوق الائتمانى متعدد المانحين للبلدان التى تمر بمرحلة انتقالية، وذلك من خلال بنك التنمية الأفريقى، وتأتي هذه المنحة في اطار استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 بتحقيق اقتصاد مبنى على المعرفة واستراتيجية البحث العلمى والابتكار.









واشارت إلى أن الأكاديمية تقوم بتنفيذ الدراسة لما لها من خبرة التعاون الدولي وإدارة المنح مع الاتحاد الأوروبي والصين وتنفيذ مشروعات ريادة الأعمال من خلال عدة برامج منها الحاضنات التكنولوجيه، التحالفات التكنولوجيه، ومسرعات الأعمال 101، ومنصة بنك الابتكار المصري.









واكدت أنه علي جميع المهتمين تقديم الأوراق في موعد اقصاة 18 فبراير 2021 إما باليد في مقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (101 شارع القصر العيني- الدور الثالث)، أو من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected]



