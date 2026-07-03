أحدث 5 سيارات موديل 2027 في مصر.. صور

شهد سوق السيارات المصري في الآونة الأخيرة، وتحديدًا خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2026 الحالي، موجة إعلانات رسمية مكثفة من الوكلاء المحليين لطرح طرازات عام 2027 الجديد.

وجاءت هذه الخطوة لتعزيز التنافسية وتلبية رغبات المستهلكين في اقتناء أحدث التقنيات فور توفرها عالميًا، ونستعرض فيما يلي أبرز 5 سيارات تم تقديمها رسميًا لعام 2027 متضمنة مواصفاتها التقنية والهندسية الكاملة لتفكيك الفروق الفنية بينها.

كيا سبورتاج موديل 2027

كيا سبورتاج 2027

كشف الوكيل المحلي لعلامة كيا الكورية في مصر عن إطلاق طراز كيا سبورتاج موديل 2027 رسميًا في السوق المحلي.

وحصلت السيارة على فئات تجهيزية متنوعة مع تطبيق زيادة سعرية طفيفة بلغت 25000 جنيه مقارنة بموديلات العام السابق؛ حيث تبدأ أسعار الفئة الأولى من 1,824,900 جنيه، وتتدرج لتصل الفئة الأعلى تجهيزًا "GT Line" إلى سعر 2,399,900 جنيه.

وتعتمد المواصفات الفنية للسيارة ماديًا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني "تيربو"، يولد قوة تشغيلية تبلغ 180 حصانًا وعزم دوران أقصى يصل إلى 265 نيوتن/متر.

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي التعشيق من 7 سرعات (DCT) ينقل القوة ماديًا لمنظومة الدفع الأمامي، ما يوفر أداءً متوازنًا واستهلاكًا متناسقًا على الطرق المصرية.

جي أي سي إمباو موديل 2027

جي أي سي إمباو 2027

طرحت وكيل علامة GAC الصينية، طراز جي أي سي إمباو موديل 2027 رسميًا لجمهور السيارات السيدان الرياضية.

ويأتي الطراز الجديد عبر 3 فئات سعرية تبدأ الفئة الأولى منها بسعر تنافسي يبلغ 1,075,000 جنيه، وتصل الفئة الثالثة الأعلى إلى 1,295,000 جنيه.

وتأتي المواصفات الفنية للسيارة مدعومة بمحرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة ميكانيكية تبلغ 170 حصانًا وعزم دوران قوي يصل إلى 270 نيوتن/متر، ممتدًا عبر ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي التعشيق من 7 سرعات بنظام التزييت الرطب (Wet DCT)، مما يمنح السيارة تسارعًا رياضيًا واستجابة فورية خلف المقود.

جي أي سي GS3 إمزوم موديل 2027

جي أي سي GS3 إمزوم 2027

بالتزامن مع طرح طرازات السيدان، أعلن وكيل GAC أيضًا عن تقديم السيارة الكروس أوفر المدمجة جي أي سي جي إس 3 إمزوم موديل 2027.

وتتوفر السيارة موديل 2027 عبر 4 فئات مختلفة التجهيز في صالات العرض، حيث تبدأ الفئة الأولى من سعر 994,000 جنيه، في حين يبلغ سعر الفئة الرابعة الأعلى نحو 1,295,000 جنيه.

وعلى الصعيد الفني والهندسي، تشمل المواصفات الفنية للمركبة محركًا متطورًا سعة 1.5 لتر مزود بتيربو، قادر على توليد قوة هائلة تبلغ 177 حصانًا وعزم دوران يبلغ 270 نيوتن/متر.

ويعمل المحرك بالتكامل ماديًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذكي ثنائي التعشيق بـ 7 سرعات، ويوفر معدل استهلاك وقود ممتاز يقدر بنحو 6.18 لترات لكل 100 كيلومتر.

بيجو 2008 موديل 2027

بيجو 2008 موديل 2027

في خضم سباق موديلات السنة الجديدة في مصر تتصدر بيجو 2008 موديل 2027 رسميًا.

وتتاح السيارة الفرنسية في مصر عبر فئتين من التجهيز، الفئة الأولى بسعر 1,499,990 جنيه، والفئة الثانية الرياضية بسعر 1,649,990 جنيه.

وتتجسد المواصفات الفنية لهذه السيارة الكروس أوفر الفاخرة في محرك اقتصادي ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، يولد قوة ميكانيكية تبلغ 130 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 230 نيوتن/متر.

ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي اعتيادي مكون من 6 سرعات يضمن توجيه القوة بمرونة كاملة، محققًا زمن تسارع من السكون إلى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9.3 ثوانٍ فقط.

جيتور T2 موديل 2027

جيتور T2 موديل 2027

أماطت مجموعة القصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة جيتور الصينية بمصر، اللثام عن طراز جيتور T2 موديل 2027 المخصص للطرق الوعرة والمغامرات.

وتباع الفئة الأولى من السيارة بسعر رسمي يبلغ 1,900,000 جنيه، في حين تتوفر فئة الألوان المطفاة بسعر 1,930,000 جنيه، وصولاً إلى النسخة الهجينة التي تُعرض بسعر 2,150,000 جنيه. وتعتمد المواصفات الفنية القياسية للسيارة ماديًا على محرك قوي رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي تيربو، يضخ قوة ميكانيكية كاسحة تبلغ 250 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 390 نيوتن/متر.

ويأتي المحرك مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي التعشيق من 7 سرعات مع نظام دفع رباعي متطور للعجلات، بينما تعتمد النسخة الهجينة لوجستيًا على محرك تيربو سعة 1500 سي سي متكامل مع محركين كهربائيين لتوفير مدى قيادة إجمالي يتجاوز 1000 كيلومتر.