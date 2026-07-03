للمرة الثانية.. فورد تستدعي أكثر من 250 ألف سيارة فوكاس بسبب خطر توقف المحرك المفاجئ

أصدرت شركة “فورد” الأمريكية قرارًا لوجستيًا عاجلًا باستدعاء ضخم يشمل أكثر من ربع مليون سيارة من طرازات فورد فوكاس (Ford Focus) الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) تحت رقم الحملة التوثيقي 26V369، فإن الاستدعاء يطال 255,404 سيارة من نسختي السيدان والهاتشباك غطت الموديلات المصنعة من عام 2012 حتى 2018، وذلك نتيجة خلل فني يتسبب في توقف المحرك ماديًا وبشكل مفاجئ أثناء القيادة.

ويكمن الجانب الأكثر إحباطًا لمالكي هذه السيارات في أن هذا الاستدعاء لعام 2026 الحالي لا يمثل عيبًا جديدًا، بل هو نتاج خلل في إصلاح برمجي سابق؛ إذ تبين عقب مراجعة شاملة لملفات الصيانة والضمان أن هذه المجموعة الضخمة من السيارات تم تسجيلها وتوثيقها برمجياً في الأنظمة اللوجستية للشركة على أنها تلقت الإصلاحات والترقيات اللازمة بالكامل ضمن حملة استدعاء سابقة جرت عام 2018 (حملة رقم 18V735)، في حين أنها لم تحصل ماديًا على التحديث الصحيح مطلقًا داخل الورش.

أصل المشكلة.. صمام التطهير الميكانيكي وتشوه خزان الوقود البلاستيكي

يعود السبب الهندسي وراء هذا العطل التشغيلي الجاف إلى صمام تطهير علبة الكانستير (CPV - Canister Purge Valve) المسئول لوجستيًا عن إدارة أبخرة الوقود.

وحينما يعلق هذا الصمام ماديًا في وضعية الفتح أثناء قيام كمبيوتر السيارة أو وحدة التحكم في ناقل الحركة (PCM) بفحص نظام تبخر الوقود، فإنه يتسبب في توليد ضغط شفط أو تفريغ هائل وزائد عن الحد (Excessive Vacuum) داخل المنظومة الميكانيكية للوقود.

ونتيجة لهذا الضغط العكسي المستمر، يبدأ خزان الوقود المصنوع من البلاستيك في الانكماش والتشوه الهيكلي ماديًا. ويؤدي هذا التشوه في جسم الخزان إلى إعاقة عمل مضخة الوقود وعوامة القياس، مما يحرم المحرك فوريًا من التدفق اللوجستي اللازم للبنزين، وينتهي الأمر بانطفاء المحرك ميكانيكيًا بشكل مباغت أثناء السير مع استحالة إعادة تشغيله في بعض الأحيان، ما يرفع من مخاطر الحوادث الجسيمة على الطرق السريعة.

الأعراض المبكرة وعلامات التحذير الفورية خلف المقود

أوضحت التقارير الفنية الصادرة أن المنظومة الرقمية للسيارة قد ترسل للسائق مؤشرات تحذيرية واضحة قبل حدوث الانطفاء المفاجئ، ويتوجب على المالكين الانتباه لها فوريًا وتتضمن ما يلي:

إضاءة لمبة فحص المحرك (Check Engine) في لوحة العدادات فوريًا نتيجة رصد برمجيات الـ PCM لخلل الانبعاثات.

تذبذب واضح وقراءات عشوائية وغير دقيقة في مؤشر قياس مستوى الوقود التناظري.

عدم دقة البيانات الرقمية الخاصة بـ "المسافة المتبقية حتى نفاد الوقود" (Distance to Empty) المكتوبة على شاشة العرض.

ملاحظة نتشة أو تقطيع واهتزازات جافة في أداء السيارة (Drivability Issues) عند الضغط على بدال الوقود.

أرجعت فورد السبب وراء هذا التوثيق الخاطئ لعمليات الإصلاح السابقة إلى فجوة تقنية تزامنت مع انتقال مراكز الصيانة التابعة لوكلائها من استخدام أداة الفحص التشخيصية القديمة (IDS) إلى المنصة البرمجية الأحدث (FDRS)؛ حيث أظهرت برامج التدقيق وجود تضارب في البيانات أدى إلى إغلاق ملفات الاستدعاء لبعض السيارات دون اكتمال تحميل كود البرمجة الفعلي ماديًا على عقول السيارات.

وتبدأ فورد لوجستيًا في إرسال الخطابات الرسمية لمالكي السيارات المتضررة عبر البريد لإخطارهم بضرورة التوجه فوريًا إلى مراكز الخدمة وصالات الصيانة المعتمدة. وتتضمن خطة الإصلاح قيام الفنيين بإعادة تحديث وبرمجة وحدة الـ PCM برمجياً لضمان قدرتها على رصد الصمام العالق، مع التحقق الدقيق والكامل من توافق نسخة السوفت وير المثبتة هندسيًا مع خوادم الشركة الأم قبل إغلاق أمر الشغل ماديًا، على أن تقدم هذه الخدمة الاستثمارية بالكامل مجانًا دون تحميل العملاء أي كلفة تشغيلية.