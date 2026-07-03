للأثرياء فقط.. تسريب صور اختبار سيارة لامبورجيني السرية الجديدة

بدأت شركة “أوتوموبيلي لامبورجيني” الإيطالية في دفع سيارتها الخارقة الرائدة والمزودة بمحرك V12 إلى مناطق ميكانيكية أكثر شراسة؛ ففي حين أن النسخة القياسية من طراز ريفويلتو تقدم بالفعل قوة حصانية كاسحة تتجاوز الأربعة أرقام، إلا أن المهندسين في مقر الشركة بمدينة "سانت أغاتا بولونيز" يجهزون بنشاط لنسخة "سوبر فيلوتشي" (Super Veloce) المخصصة للحلبات والمقرر طرحها كموديل لعام 2027.

وكشف تقرير فني حديث نشره موقع “أوتو إيفولوشن” المتخصص أن الصانع الإيطالي قد رفع الستار بالفعل عن سيارة "Revuelto SV" الجديدة كليًا خلف الأبواب المغلقة، حيث تم استعراض الهايبركار الفاخرة أمام النخبة من صفوة عملائها خلال حدث كشف خاص وسري للغاية أقيم يوم السبت 13 يونيو 2026 الماضي.

وتزامن هذا الكشف الاستثماري مع رصد النماذج الاختبارية المموهة للمركبة وهي تجري الاختبارات الجافة على الطرقات العامة واضعة ملصقات ساخرة مكتوب عليها باللغة الإيطالية "Attenzione: Macchina Veloce" (انتبه: سيارة سريعة)، مما أشعل التكهنات في أوساط سوق السيارات الخارقة لعام 2026 الحالي.

فلسفة الـ SV لسيارة ريفويلتو: وزن أقل وشراسة ميكانيكية مطلقة

كي تستحق السيارة حمل الشعار الأسطوري "SV" التاريخي، يتحتم عليها الخضوع بدقة لفلسفة هندسية صارمة تتمحور حول الشراسة الأيروديناميكية المطلقة، وتفكيك الوزن المادي للمركبة بشكل جذري لحسم لغات التسارع على المضمار.

وتركز الخطة التشغيلية لمهندسي لامبورجيني على إحداث ثورة في شاسيه الشاحن الهجين عبر التوسع اللوجستي في استخدام ألياف الكربون (Carbon Fiber) والمواد المركبة فائقة الخفة في بناء الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية، مما يسهم في خفض الوزن الإجمالي بمقدار عشرات الكيلوجرامات مقارنة بالنسخة الأساسية.

وتتكامل هذه الحمية الوزن الصارمة ماديًا مع تعديلات أيروديناميكية هجومية تشمل جناحًا خلفيًا ضخمًا وثابتًا لتوفير قوى ضغط سفلي (Downforce) هائلة تثبت الإطارات ميكانيكيًا عند المنعطفات الحادة، بالتوازي مع إعادة تصميم المصد الأمامي ومشتت الهواء الخلفي (Diffuser) لتوجيه تدفقات الهواء برمجيًا وتبريد منظومة الكوابح السيراميكية عالية الإجهاد.

تطوير محرك الـ V12 الهجين لكسر أرقام الأداء القياسية

لا تقتصر ترقية SV الفورية على الجوانب الهيكلية والجافة فقط، بل تمتد برمجيًا لتشمل ترقية منظومة الدفع الهجينة القابلة للشحن (PHEV) التي تجمع بين المحرك الأسطوري المكون من 12 أسطوانة V8 سعة 6.5 لترات بسحب طبيعي، وبين المحركات الكهربائية الثلاثة.

وتشير التوقعات التقنية لعام 2026 الحالي إلى أن المهندسين قاموا بإعادة ضبط برمجيات إدارة الطاقة ورفع معدلات الدوران للمحرك التناظري لتتجاوز القوة الإجمالية المشتركة حاجز **1,015 حصانًا** القياسي بفارق ملموس.

ويترافق هذا التدفق الميكانيكي الهائل للقوة مع نظام عادم رياضي مطور وخفيف الوزن ومصنوع من مادة التيتانيوم لتخفيض الوزن ومضاعفة زئير الـ V12 خلف رؤوس الركاب في الكابينة.

وتستهدف لامبورجيني من خلال هذه التعديلات اللوجستية كسر الأرقام القياسية للتسارع في صالات العرض لعام 2026، وضمان تفوق طراز "Revuelto SV" الديناميكي في مواجهة المنافسين التقليديين من فئات السوبر كار في القارة الأوروبية بنهاية عام 2026 الحالي.