خطر حريق مفاجئ يجبر أستون مارتن على استدعاء سيارة فالكيري

أصدرت شركة "أستون مارتن" البريطانية قرارًا استثماريًا وفنيًا جريئًا باستدعاء طرازات محددة من أيقونتها الخارقة فالكيري المستوحاة من هندسة سيارات الفورمولا 1؛ وجاء هذا التحرك الصارم عقب رصد خلل ميكانيكي غريب وجدّي للغاية في منظومة الكوابح، قد يتسبب في اشتعال النيران بمادة الكربون فايبر المكونة لهيكل السيارة الخارجي في حال قيادتها بشكل هجومي حاد أو الانزلاق الجانبي (Drift) في حلبات التسابق لعام 2026 الحالي.

وقدم الصانع البريطاني تقريرًا رسميًا بالاستدعاء السلامي إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أمريكا (NHTSA) تحت رقم الحملة التوثيقي 26V359، ليعيد صياغة شروط السلامة الفورية لمالكي هذه المركبة الفاخرة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات في صالات العرض.

تفاصيل الخلل الهندسي: لغز "الكلتش" الفرملي والضغط العكسي

تتمحور الأزمة اللوجستية والفنية برمتها حول قطعة مادية صغيرة ولكنها تتعرض لضغط هيدروليكي هائل، وهي مانع التسرب (Seal) الداخلي لأسطوانة الفرامل الرئيسية (Brake Master Cylinder) الموردة من شركة "ألكون".

وعند قيادة السيارة في الحلبات وتفعيل وضعيات الثبات الرياضية مثل (ESP Sport) أو إيقاف النظام بالكامل، يدخل الشاسيه في حالة تفكيك وتوجيه عكسي أثناء الانعطاف السريع.

وفي تلك اللحظة الجافة، تتدخل البرمجيات الذكية ونظام التحكم في الجر تلقائيًا لتطبيق كبح موجه على العجلات الداخلية لمنع الدوران المغزلي غير المحسوب.

وإذا قام السائق بالضغط بقوة على بدال المكابح فوريًا في نفس توقيت التدخل الإلكتروني، يعجز المانع المادي للأسطوانة عن تحمل الضغط المزدوج ويتشوه هندسيًا.

يمنع هذا التشوه سائل الفرامل من العودة إلى الخزان برمجياً، مما يترك الكوابح الخلفية في حالة احتكاك مستمر وجاف مع الأقراص (Brakes Drag) دون رغبة السائق.

كيف يتحول الانزلاق الجانبي إلى حريق في الهيكل؟

يتسبب هذا الاحتكاك المستمر والميكانيكي بين تيل الفرامل والقرص أثناء القيادة الهجومية السريعة في ارتفاع حرارة المنظومة اللوجستية للعجلات الخلفية إلى درجات قياسية.

ومع وصول الحرارة إلى نقطة التشبع المادي، تنتقل السخونة المفرطة مباشرة إلى مجاري تبريد الكوابح المصنوعة من ألياف الكربون (Carbon Fiber Rear Brake Cooling Duct)، مما يؤدي إلى وصول الراتنج الكيميائي (Resin) المدمج في الكاربون إلى نقطة الاشتعال الفوري، وتصاعد ألسنة اللهب في الرفارف الخلفية للهيكل.

واعترفت أستون مارتن بوجود ثغرة في الإستراتيجية التصميمية للمركبة؛ حيث إن نظام الكوابح الأصلي الذي صممه عبقري الأيروديناميكا "أدريان نيوي" لم يكن مهيأً في البداية برمجيًا للعمل بالتكامل مع أنظمة الاستقرار الإلكترونية (ESP) المضافة لاحقًا، مما خلق تعارضًا تشغيليًا عند تلاقي الأوامر التناظرية والرقمية.

نطاق الاستدعاء الضيق والإجراءات الفورية لعام 2026

رغم خطورة الوصف الفني للخلل، إلا أن نطاق الاستدعاء الفوري جاء محدودًا للغاية لعام 2026 الحالي؛ حيث يشمل 7 سيارات فقط في السوق الأمريكية من موديلات عام 2024، وهي المركبات التي طلب مالكوها تجهيزها بحزمة التعليق الرياضية المخصصة للحلبات (AMR Track Performance Pack).

وأكدت الشركة أنه لم يتم تسجيل أي حوادث أو حرائق في سيارات العملاء حتى الآن، وأن الخلل تم رصده واختباره معمليًا وعلى سيارات التجارب الجافة.

وتتضمن الخطة الاستثمارية للإصلاح قيام مراكز الخدمة المعتمدة بتفكيك أسطوانة الفرامل القديمة ماديًا واستبدالها مجانًا بقطع مطورة هندسيًا تحتوي على مكابس وموانع تسرب جديدة كليًا متوافقة برمجياً مع نبضات نظام الـ ESP.

وتستغرق هذه العملية اللوجستية نحو 5 ساعات عمل داخل الورش لضمان عودة الوحش المجهز بمحرك V12 إلى الحلبات بكامل قوته وأمانه دون أي مخاوف من رماد الحريق.