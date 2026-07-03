بقوة 800 حصان.. BMW تفاجئ العالم بأول M3 كهربائية

أزاحت شركة "BMW" البافارية اللثام رسميًا عن طرازها الاختباري المثير للجدل "M Concept Neue Klasse" خلال فعاليات عطلة سباق 24 ساعة في لومان لعام 2026 الحالي؛ ويعد هذا الطرح اللوجستي بمثابة المعاينة الرسمية الأولى والكاملة للشكل المستقبلي الكهربائي بالكامل لأيقونة السيارات الرياضية المنافسة "M3".

ورغم الأرقام الفنية المرعبة التي يحملها جدول المواصفات، إلا أن لغة التصميم الجريئة والمستقبلية فجرت موجة عارمة من الانقسام والجدل بين أوساط عشاق المبيعات والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي فوريًا.

منظومة دفع بـ 4 محركات كهربائية وعقل مركزي موحد

تحت الهيكل الخارجي المثير للجدل، يطور قسم الأداء العالي "M" وحشًا ميكانيكيًا حقيقيًا يرتكز هندسيًا على منصة بجهد 800 فولت وسعة بطارية ضخمة تتجاوز 100 كيلوواط/ساعة.

وتعتمد السيارة برمجيًا على 4 محركات كهربائية منفصلة، بواقع محرك مخصص لكل عجل بشكل مادي مستقل، مما يتيح ميزة التوجيه الحقيقي لعزم الدوران بدقة متناهية.

وتتكامل هذه المحركات لوجستيًا عبر برنامج تحكم مركزي متطور يطلق عليه هندسيًا "منصة قلب الفرح" (Heart of Joy)، وهو كمبيوتر فائق الأداء يدمج برمجياً إدارة قوى الدفع والفرملة لكل عجلة على حدة فوريًا لتوفير ثبات ميكانيكي قياسي عند المنعطفات السريعة.

وتشير التقارير الهندسية لعام 2026 الحالي إلى أن القوة التشغيلية الصافية للمنظومة ستبدأ من 800 حصان، مع قدرة مادية للمحركات على إنتاج طاقة إجمالية قصوى تقترب من حاجز 1,395 حصانًا نظريًا، مما يضع السيارة في منافسة مباشرة مع طرازات السوبر كار الكهربائية العالمية.

لغة تصميم هجومية تفكك الهوية الكلاسيكية لـ بي إم دبليو

جاء المظهر الخارجي للسيارة، والمطلي بلون "أحمر مونزا" الميتاليك الصاخب، ليعيد صياغة الهوية البصرية للعلامة بشكل جاف وصارم؛ حيث تم دمج المصابيح الأمامية والشبكة الكلوية الشهيرة ماديًا في شريط أفقي واحد ممتد وعريض يضم إضاءة "M" الصفراء ثلاثية الأبعاد المستوحاة من سيارات سباقات التحمل.

وحصل الهيكل على مصد أمامي هجومي يحاكي تصميم القوارب السريعة ومشتت هواء سفلي مصنوع من ألياف طبيعية مستدامة بدلاً من الكاربون فايبر التقليدي.

وفي الجوانب، تبرز أقواس العجلات المنتفخة والمصممة هندسيًا لتعزيز القوة العضلية للشاسيه، بالتكامل مع مرايا جانبية أيروديناميكية مدمجة لخفض المقاومة الهوائية.

أما الجزء الخلفي، فيزدان بجناح مدمج على شكل "ذيل البطة" ومصابيح خلفية ثلاثية الأبعاد تطفو فوق مشتت الهواء اللوجستي الخلفي، لتوفير قوى ضغط سفلي هائلة تتناسب مع التسارعات العنيفة المتوقعة في صالات العرض عند طرح الموديل الإنتاجي في المبيعات بنهاية عام 2026 الحالي.

كابينة رقمية جافة تعتمد على شاشات البانوراما وأحزمة السباق

تعكس المقصورة الداخلية التوجه المستقبلي الصارم؛ إذ تم تفكيك وإلغاء لوحة القيادة والعدادات التقليدية فوريًا، واستبدالها بنظام عرض برمجيات ذكي يعتمد على شاشة بانورامية ممتدة أسفل الزجاج الأمامي لعرض البيانات الحيوية دون تشتيت السائق.

وحصلت الكابينة جافة التفاصيل على 4 مقاعد حاضنة منفصلة مكسوة بجلد ميرينو الفاخر بلوني "أزرق باثرست" و"أحمر بيري"، ومجهزة بأحزمة أمان خماسية النقاط تعكس جينات رياضة المحركات.

كما تم تزويد عجلة القيادة المصنوعة من جلد النوبوك بمقابض حمراء مخصصة لتبديل السرعات المحاكية ومقبض اختيار تروس مادي مدمج لإعطاء السائق شعور القيادة التناظرية الممتعة وسط الحقبة الكهربائية لعام 2026 الحالي.