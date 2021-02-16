وكيل الأزهر: توفير كل المتطلبات لجميع اللجان تمهيدا لإجراء الامتحانات.. فيديو

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن الأزهر يسير على خطى الدولة ويطبق ما تقرره من قرارات بشأن العملية التعليمية، موضحا أن قطاع المعاهد في اجتماعات مستمرة لاتخاذ القرارات السليمة التي تصب في مصلحة الجميع.









وأضاف الضويني، في البث المباشر للأزهر الشريف، للإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الامور بشأن امتحانات العام الحالي، أنه تم التأكيد على اجراء الامتحان مع اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة في كافة المعاهد واللجان، مشيرا إلى أنه تم توفير كل المتطلبات للجان من أدوات تعقيم وقياس لدرجات الحرارة وغيرها من متطلبات الأثاث للجان.









وأشار إلى أنه تم النظر لكل مرحلة بما يتناسب معها ، فتم الاكتفاء بتقييم المعلم لتلاميذ رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي.



