ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وكيل الأزهر: توفير كل المتطلبات لجميع اللجان تمهيدا لإجراء الامتحانات.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:46 م
وكيل الازهر في جولة
وكيل الازهر في جولة بأحد المعاهد الازهرية
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن الأزهر يسير على خطى الدولة ويطبق ما تقرره من قرارات بشأن العملية التعليمية، موضحا أن قطاع المعاهد في اجتماعات مستمرة لاتخاذ القرارات السليمة التي تصب في مصلحة الجميع.


وأضاف الضويني، في البث المباشر للأزهر الشريف، للإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الامور بشأن امتحانات العام الحالي، أنه تم التأكيد على اجراء الامتحان مع اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة في كافة المعاهد واللجان، مشيرا إلى  أنه تم توفير كل المتطلبات للجان من أدوات تعقيم وقياس لدرجات الحرارة وغيرها من متطلبات الأثاث للجان.


وأشار إلى أنه تم النظر لكل مرحلة بما يتناسب معها ، فتم الاكتفاء بتقييم المعلم لتلاميذ رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حصاد الأزهر في أسبوع.. الإمام الأكبر يهنئ البحرين بالعيد الوطني الـ 49 .. وإعلان جدول امتحانات الابتدائي والإعدادي والثانوي

الأزهر يكشف حقيقة عودة مقررات يناير المحذوفة وشرحها أون لاين

جميع القنوات والوسائل التعليمية لشرح المناهج الأزهرية

وكيل الأزهر يتفقد مدينة البعوث الإسلامية ويستمع لشكاوى الطلاب الوافدين

نماذج امتحانات الأعوام السابقة للشهادة الثانوية الأزهرية

الأزهر والتربية والتعليم يناقشان تطوير البنية التحتية التكنولوجية

ترشيحاتنا

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

«معلش» كلمته المفضلة.. سفير النمسا في مصر: أنا زملكاوي للأسف

وليد صلاح الدين يكشف عن التشكيل الأنسب للأهلي لمواجهة المريخ السوداني

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة بالإسماعيلية

منظمة الصحة العالمية تحذر 6 دول من تفشي فيروس إيبولا الخطير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مثل هذا اليوم 16 فبراير.. حدث فارق في رحلة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. شاهد

5 أمراض جلدية تصيب الأطفال.. إليك الأسباب والعلاج

كيفية خفض استهلاك البنزين في سيارتك وتوفير ثمن الوقود.. الخبراء يجيبون