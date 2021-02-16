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رياضة

خطة جالطا سراي لـ ضمان بقاء مصطفى محمد مع الفريق

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:23 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشفت بعض التقارير الصحفية التركية عن خطة نادي جالطا سراي التركي لضمان بقاء مصطفى محمد نجم الزمالك المعار للفريق عقب تالقه اللافت للنظر عقب انضمامه للفريق 

وأكدت صحيفة فوتوماك التركية أن جالطا سراي يخطط لـ تفعيل بند الشراء في عقد مصطفي محمد ودفع 4 ملايين يورو لـ الزمالك وفقا لعقد الاعارة 

واَضافت الصحيفة أن النادي التركي قرر ابرام عقد بـ 5 سنوات مع اللاعب بشرط جزائي 25 مليون يورو 

وتابعت أن هناك خطه لرفع راتب اللاعب من 750 الف دولار لـ مليون وربع مليون 


مصطفى محمد حل بديلا في أول مبارياته مع جالطا سراي، ثم تصدى لتسديد ركلة جزاء في أول مبارياته افتتح بها رصيده التهديفي مع الفريق.

وفي المباراة الثانية لمصطفى محمد استطاع أن يفرض نجوميته بإحراز هدف الفوز لفريقه متفوقا على غريمه التقليدي فناربخشة، بينما أكد مصطفى محمد نجوميته بهدف ثالث في ثالث مبارياته مع جالطا سراي على الرغم من الهزيمة والخروج من كأس تركيا.

وأول أمس، تمكن مصطفى محمد من إحراز هدف قاتل لفريقه في الدقيقة 89 من عمر المباراة أمام قاسم باشا معلنا فوز فريقه 2/1 وانتزاع 3 نقاط ليضمن صدارة الدوري التركي.
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