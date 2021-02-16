رانيا فريد شوقي توثق رحلتها إلى سيوة بفيديو أثناء اللهو على المرجيحة

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي متابعيها عبر حسابها بإنستجرام فيديو لها وهي تلهو على "المرجيحة " داخل إحدى الحدائق في واحة سيوة.







وعلقت رانيا فريد شوقي على الصورة قائلة: "مفيش أجمل من إحساس الطفولة مهما كبرت جواك طفل استمتع بحياتك معاه المكان ده اسمه مكان جميل كله أفكار من الطبيعة عملها شاب عنده ١٧ سنة ماشاء الله من أجمل الأوقات قضيتها في سيوة مصر جميلة وسيوة فيها كم راحة نفسية وطاقة إيجابية بتطرد الطاقات السلبية اللي جواك وناسها طيبين أوي".





كانت الفنانة رانيا فريد شوقي كشفت عن كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل ضربة معلم.





وقالت رانيا فريد شوقي في حوارها في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" استغربت من اختياري لتجسيد شخصية تباهي في مسلسل ضربة معلم ولكنني وافقت على الفور وبحب أؤدي أدوار لا يتوقعها الجمهور ".







وتابعت رانيا فريد شوقي:" قمت بتجهيز الشخصية مع مخرج المسلسل ومصممة أزياء المسلسل للتوصل إلى الشكل النهائي للشخصية".







وأكملت رانيا فريد شوقي: "شخصية تباهي تعتبر معلمة في السوق ولم تكن صاحبة قهوة او تاجرة مخدرات وبها حياء المرأة ولكنها شخصية قوية".







من جانبه قال إسماعيل فاروق مخرج مسلسل ضربة معلم:" كان نرغب في دخول البيوت بمسلسل اجتماعي جيد وإرسال مجموعة من الرسائل الاجتماعية الهامة وعلى رأسها بر الأم".