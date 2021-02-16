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ديني

شكل الورقة والأسئلة في امتحانات الترم الأول.. الأزهر يكشف عنها

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:25 م
شكل الورقة والأسئلة
شكل الورقة والأسئلة في امتحانات الترم الأول.. الأزهر يكشف
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محمد شحتة
قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحانات الترم الاول ليس فيها نجاح ورسوب، ولكن ستعلن فقط الدرجات للطلاب ليعلموا موقفهم ويصححوا أوضاعهم وستجمع درجات الصفلين وستعلن نتيجته

وأضاف عباس، في البث المباشر للأزهر الشريف، للإجابة على استفسارات الطلاب وأولياء الامور بشأن امتحانات العام الحالي، أنه بالنسبة لتصور الورقة الامتحانية، فإنه سيكون لكل مادة سؤال في الامتحان وداخل السؤال نقاط متعددة.

وذكر أن هناك رقابة محكمة على وضع أسئلة الامتحانات ووضع الأسئلة بشكل يناسب جميع الطلاب.

وأوضح، أنه بالنسبة للدراسة في الفصل الدراسي الثاني وعملية التقييم الشهري، فإنه سيكون تراكمي وليس لكل شهر على حدة، فكل شهر سيجمع دروس الشهور التي قبله.

وأوضح، أن اليوم الامتحاني سيكون بورقة واحدة متعددة الأسئلة حسب كل مادة متضمنة في الامتحان المجمع، منوها أنه تم عمل وضع استثنائي في الامتحانات بسبب الظروف الراهنة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك نموذج استرشادي لأسئلة الامتحانات سيتم نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية.

وذكر أنه سيتم عرض الإجابات على متخصصين فنيين، لمراجعة وتصحيح الأسئلة كل في مادته الخاصة به، وهناك برنامج موضوع لرصد الدرجات يفصل درجات كل مادة على حدة كما لو كانت المادة ممتحنة لوحدها

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