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أخبار العالم

الاتهامات تلاحقه.. رفع دعوى قضائية جديدة ضد ترامب بسبب أحداث الكونجرس

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:18 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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محمد عثمان
رفع رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي، بيني تومسون، والرابطة الأمريكية للنهضة بذوي البشرة الملونة، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في المحكمة الفيدرالية بواشنطن، واتهمه بالتحريض على أعمال الشغب والعنف بمبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير الماضي.

وذكر موقع "ذا هيل" الأمريكي، أن تومسون والمنظمة الأمريكية قررتا مقاضاة ترامب، بعدما تمت تبرئة الأخير من التهم الموجهة إليه في مجلس الشيوخ خلال محاكمته الثانية، والتي ركزت أيضًا على أحداث الشغب بمبنى الكونجرس.

وأشار الموقع إلى أن الدعوى القضائية توجه الاتهام أيضًا إلى محامي ترامب وعمدة نيويورك السابق، رودي جولياني، وجماعتين متطرفتين من أنصار ذوي البشرة البيضاء وهما "براود بويز" و"حراس القسم".

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أيام في تأمين الأصوات اللازمة لإدانة ترامب بتهمة التحريض على العصيان وأعمال الشغب بمبنى الكونجرس.

وشهدت إجراءات المساءلة التي عقدت في مجلس الشيوخ تصويت 57 عضوا، من أصل مائة، لإدانة ترامب، بينما كان صدور قرار الإدانة يحتاج إلى أغلبية الثلثين أي 67 صوتا.

وكان من شأن إدانة ترامب حرمانه من الترشح للانتخابات الرئاسة مرة أخرى.

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