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أخبار العالم

أمريكا تعلن رسميا رفع مليشيات الحوثي من قوائم الإرهاب.. وتنديد عربي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:27 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، الثلاثاء ، رفع مليشيات الحوثي اليمنية من قوائم العقوبات الخاصة بها عقب تحرك وزارة الخارجية لإلغاء تصنيف الحوثيين ككيان إرهابي عالمي.

وألغت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا، تصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية.

وحثت الولايات المتحدة الحوثيين في اليمن يوم الثلاثاء على وقف تقدمهم في مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة والمشاركة في الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للعنف في الدولة العربية. بحسب "رويترز".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "الولايات المتحدة تحث الحوثيين على وقف تقدمهم باتجاه مأرب ووقف جميع العمليات العسكرية والتحول إلى المفاوضات". "إن اعتداء الحوثيين على مأرب هو عمل جماعة غير ملتزمة بالسلام أو بإنهاء الحرب التي ابتلى بها الشعب اليمني".

وقالت جامعة الدول العربية منددة بالقرار الأمريكي إن رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب يرسل إشارة خاطئة وتصعيدهم مرتبط بالوضع الإقليمي.
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