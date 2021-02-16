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سيارات

سباق تنافسي بين العملاق الياباني ونجمة مرسيدس الألمانية| فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:36 م
سباق تنافسي
سباق تنافسي
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صبري طلبه
نشرت قناة MOTOR المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو على منصة موقع الفيديوهات الشهير YOUTUBE، حيث تسارعت كل من النسخة الرياضية اليابانية تويوتا سوبرا، وسيارة مرسيدس AMG A45 S والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك.


الملفت للنظر أن النسختين ظهرتا بطلاء فضي، ولكن باختلاف القدرات الفنية و التي تفنن بها كل صانع على طريقته الخاصة، حيث زودت مرسيدس AMG A45 S بمحرك رباعي الاسطوانات، ينتج قوة 415 حصانا، و بسرعة قصوى قدرها 270 كم/ساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.


ومن خلال هذه الامكانيات تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.9 ثانية، بينما يبلغ وزنها حوالي 1625 كجم، كما تمتعت بتصميم هاتشباك و عجلات عريضة مدعومة بجنوط معدنية تتخذ شكل النجمة المتشعبة، و سبويلر خلفي على الناحية العلوية من السيارة، و فتحات تهوية متعددة المقاطع.


بينما تأتي تويوتا سوبرا بمواصفات فنية بقوة أحصنة تقدر بـ 382 و ناقل حركة ثماني السرعات، و محرك 6 سلندر تيربو، و بسرعة قصوى تقدر بـ 250 كم/ساعة، كما تعتمد السيارة على تصميم أنيق و رياضي، وظهر ذلك من خلال مقدمة السيارة، ومصابيحها العريضة المزودة بشائط LED، إلى جانب منظومة الشبكات الأمامية، و جنوط السيارة الرياضية، معتمدة على انظمة تعليق متطورة و باقة من وسائل الأمان و التحكم أيضا.
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