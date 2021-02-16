سباق تنافسي بين العملاق الياباني ونجمة مرسيدس الألمانية| فيديو

نشرت قناة MOTOR المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو على منصة موقع الفيديوهات الشهير YOUTUBE، حيث تسارعت كل من النسخة الرياضية اليابانية تويوتا سوبرا، وسيارة مرسيدس AMG A45 S والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك.









الملفت للنظر أن النسختين ظهرتا بطلاء فضي، ولكن باختلاف القدرات الفنية و التي تفنن بها كل صانع على طريقته الخاصة، حيث زودت مرسيدس AMG A45 S بمحرك رباعي الاسطوانات، ينتج قوة 415 حصانا، و بسرعة قصوى قدرها 270 كم/ساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.









ومن خلال هذه الامكانيات تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.9 ثانية، بينما يبلغ وزنها حوالي 1625 كجم، كما تمتعت بتصميم هاتشباك و عجلات عريضة مدعومة بجنوط معدنية تتخذ شكل النجمة المتشعبة، و سبويلر خلفي على الناحية العلوية من السيارة، و فتحات تهوية متعددة المقاطع.







