طوارئ شركات مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة الأمطار

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات للتعامل مع موجة الطقس السيء والتى يصاحبها سقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.





وتابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال سحب مياه تجمعات الأمطار التى تقوم بها شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، عبر غرفة الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة والمركز الاعلامى.





تعامل شركات المياه مع موجة الطقس السيء بالمحافظات





استقبلت محافظة الإسكندرية اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وتعاملت شركتى الصرف الصحى ومياه الاسكندرية بدفع كافة معداتها من بدالات وسيارات الشفط واللوادر وطلمبات الرفع بالمناطق الساخنة.

وتفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، مناطق "منتزه اول ومنتزه ثانى، بالإضافة الي مناطق شرق متمثلة في شوارع محمد نجيب جمال عبد الناصر وش الاقبال جايم منطقة مظلوم والفنون الجميله، ومنطقة المكس، ويتم التعامل معها علي الفور من قبل التمركزات وسيارات الكسح، وفرق الطوارئ.





ومن جانبه أجرى المهندس احمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية جولة للمرور على المناطق الساخنة بمناطق (العجمي وارض الفحص والجراري كوبري محرم بك بالاضافة الي المرور علي رافع الكيلو 21) لمتابعة الضغوط وانتظام ضخ المياه بصورة منتظمة.





كما شهدت محافظتى القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على فترات متقطعة، بمناطق ش احمد احمد عرابى، وش فيصل محور 26 يوليو، والمهندسين، ومصر الجديدة، ومدينة نصر بدون حدوث أى تجمعات، مع انتشار معدات شركتى الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، لأكثر من 200 معدة متنوعة الاحجام والاستخدامات ما بين شفاطات مياه ولوادر وسيارات مدعمة بمواتير شفط وغيرها للتعامل السريع مع اي سقوط للأمطار.





وفى مطروح، أوضحت شركة الصرف الصحى بالمحافظة، سقوط أمطار مستمرة من غزيرة الي متوسطة وتوجد بعض التجمعات بمناطق الكيلو 7 والكيلو 4 ومنطقة الريفية وجاري التعامل معها.





وتتعامل شركة الصرف الصحى بكفر الشيخ، بمعداتها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع سقوط أمطار متوسطة أدت الي بعض التجمعات "بمناطق بلطيم - سيدي سالم - الرياض- مطوبس"، وتم الانتهاء وسحب مياه الأمطار من مدينة بلطيم، ومركز قلين، ومركز دسوق، والحامول.





وتستمر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط فى رفع تراكمات مياه الأمطار من محافظة دمياط ( كفر سعد - الوسطاني - دمياط ) بعد تعرض المحافظة لرياح شديدة مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ومتقطعة.





وكانت شركة مياه الشرب بالشرقية أعلنت سقوط أمطار خفيفة بمراكز مدينة الزقازيق، ههيا، كفرصقر مشتول السوق، منيا القمح.





وأشارت شركة مياه الشرب بالدقهلية، الي سقوط أمطار خفيفة أو ضعيفة دون تأثير، وأصدر رئيس الشركة بالدقهلية تعليمات مشددة بضرورة تواجد مديري المناطق التابعة، والإدارات الفنية في محل عملهم، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية المعدات والمحطات، والنوبتجيات، وسيارات الكسح.





وفى البحيرة، أوضحت شركة الصرف الصحى بالبحيرة تعرض بعض مراكز المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وخاصة بمراكز رشيد وإدكو وكفر الدوار وبلطيم.





كما تفقد رئيس شركة الصرف الصحى بمحافظات القناة، انتشار سيارات شفط المياه "الفاكيوم والنافوري"، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز في الشوارع وميادين محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.