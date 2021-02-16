زعيم عصابة.. الصين تضبط محتالا باع لقاحات كورونا مزيفة بـ43 مليون جنيه

ألقت الصين القبض على زعيم عصابة حصل على ملايين الجنيهات الاسترلينية لبيعه لقاحات مزيفة لفيروس كورونا، حيث بدأت بكين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم المتعلقة باللقاحات في جميع أنحاء البلاد.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، حقق المشتبه به كونج وفريقه ربحًا قدره 18 مليون يوان (2 مليون جنيه إسترليني) ما يوازي 43 مليون جنيه من خلال تمرير المحلول الملحي أو المياه المعدنية كلقاحات مزيفة لفيروس كورونا.





تم القبض على ما لا يقل عن 70 شخصًا في الصين بسبب إنتاج وتوزيع لقاحات فيروس كورونا المزيفة والتلاعب في الأسعار والتطعيمات غير القانونية.





قام زعيم العصابة البالغ من العمر 33 عامًا وشركاؤه بتعبئة المنتجات بتصميمات مماثلة من لقاحات فيروس كورونا الحقيقي.





تم إرسال دفعة واحدة من 600 لقاح مزيف أنتجتها المجموعة إلى هونغ كونغ في نوفمبر الماضي ، قبل شحنها إلى الخارج. ولا يزال من غير الواضح إلى أين تم إرسالها.