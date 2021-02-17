زراعة القاهرة تعلن عن موعد الامتحانات العملية والشفهية بعد قرار التأجيل

أعلنت ادارة كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن بدء امتحانات العلمية والشفهية للفصل الدراسى الاول للعام الجامعى ٢٠٢٠ -٢٠٢١ من يوم السبت الموافق ٢٧ من فبراير حتى يوم الخميس ٤ من مارس القادم على منصة الجامعة الالكترونية black board .





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ونوهت ادارة الكليه على أن امتحان العملى مكون من ٢٠ سؤالا ( ١٠ اسئلة بنظام اختيار من متعدد و ١٠ اسئلة صح او خطأ ) ، اما بالنسبة للامتحان الشفهى سيكون فى الاجزاء العملية ١٠ اسئلة بنظام الاختيار من متعدد لمدة ١٠ دقائق .









وكانت قد شددت كليه الزراعة جامعة القاهرة، على جميع الطلاب الالتزام بالاجراءات الاحترازية طبقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة القاهرة .





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