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تعليم

زراعة القاهرة تعلن عن موعد الامتحانات العملية والشفهية بعد قرار التأجيل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:02 ص
مريم عزت
أعلنت ادارة كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن بدء امتحانات  العلمية والشفهية للفصل الدراسى الاول للعام الجامعى ٢٠٢٠ -٢٠٢١ من يوم السبت الموافق ٢٧ من فبراير حتى يوم الخميس ٤ من مارس القادم على منصة الجامعة الالكترونية black board .

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ونوهت ادارة الكليه على أن امتحان العملى مكون من ٢٠ سؤالا ( ١٠ اسئلة بنظام اختيار من متعدد و ١٠ اسئلة صح او خطأ ) ، اما بالنسبة للامتحان الشفهى سيكون فى الاجزاء العملية ١٠ اسئلة بنظام الاختيار من متعدد لمدة ١٠ دقائق .


وكانت قد شددت كليه الزراعة جامعة القاهرة، على جميع الطلاب الالتزام بالاجراءات الاحترازية طبقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة القاهرة . 

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أوضحت الكلية أن من يخالف التعليمات من ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى والحفاظ على التباعد الاجتماعى يتم اتخاذ إجراءات مشددة ضده وذلك للحفاظ على صحة وسلامه الجميع من الإصابة بالفيروس .
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