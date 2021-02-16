الخشت: جامعة القاهرة تشهد أكبر تطوير في تاريخها لجميع مستشفياتها وقطاعاتها الطبية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إن جامعة القاهرة تشهد أكبر تطوير للقطاع الطبي في تاريخها في جميع مستشفياتها الجامعية ومن أهمها المعهد القومي للأورام، وأن تكلفة تطوير المعهد بلغت 150 مليون جنيه لإصلاح جميع التلفيات الناتجة عن الانفجار الذي وقع أمام المعهد في أغسطس 2019.





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وأوضح الدكتور الخشت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث، أن الهدف من تطوير معهد الأورام لم يكن إعادة إصلاح التلفيات فقط، ولكنها عملية تطوير شاملة للمعهد وتوسعته، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير شملت الجوانب الإنشائية والمعمارية وإعادة التصميم وتحديث النظام الإداري في التعامل مع المرضى.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن تطوير معهد الأورام شمل توحيد واجهات المعهد لأول مرة، وتم زيادة منافذ الدخول لمنع التكدسات وتسهيل حركة الدخول والخروج، كما تم فصل مدخل الطواريء عن باقي المداخل، بالإضافة إلى استحداث مسارات داخلية للربط بين أجزاء ومباني المعهد، إلى جانب إعادة تأهيل 7 أدوار في المبنى الشمالي للمعهد، وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية والمرافق بالكامل، والمصاعد وأجهزة التكييف، كما تم إنشاء منظومة للحماية المدنية، بالإضافة إلى استحداث منطقتين للانتظار تسع 400 فرد من أهالي المرضى ومتابعة حالات المرضى من خلال الشاشات.





وأكد الدكتور الخشت، أن كل خدمات معهد الأورام هي خدمات مجانية لجميع المرضى، ومن خلال أساتذة متخصصة وبأحدث الأجهزة الطبية العالمية.





وأضاف أن عمليات تطوير مستشفيات جامعة القاهرة، شملت مستشفى الاستقبال والطواريء والتي تعد أكبر مستشفى طواريء في الشرق الأوسط، حيث تم تحويلها من قسم مساحته 700 متر مربع إلى مستشفى بمساحة 7 آلاف متر مربع، وذلك كود المستشفيات العالمي، كما تم تزويدها بأجهزة حديثة بـ 100 مليون جنية لتصبح درة مستشفيات قصر العيني، لافتا إلى أن حجم التطوير في المستشفيات الجامعية لم يكن مسبوقًا في تاريخ قصر العيني.



