الإمارات تعلن تطعيم 40% من سكانها ضد كورونا

أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تطعيم أكثر من 40% من سكانها باللقاح المضاد لفيروس كورونا.





وقالت المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي في الإمارات، فريدة الحوسني، إن الدولة قدمت لقاح كورونا إلى 40.48% من إجمالي السكان في الدولة إضافة إلى النجاح في تطعيم 48.46 في المائة من فئة كبار السن، مشيرة إلى أنه يتم العمل حاليا مع الجهات الصحية المعنية على تحديد دورية أخذ اللقاح كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية وذلك لضمان توفير المناعة المناسبة للأشخاص، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).





وأكدت الحوسني خلال الإحاطة الإعلامية الذي عقدتها حكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد أن دولة الإمارات أظهرت جاهزية نوعية في التصدي لأزمة فيروس كورونا وقدمت نموذجا متميزا في احتواء الجائحة.





وقالت إن الدولة حققت إنجازا صحيا عالميا بتقديمها أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا بنسبة 52.56 جرعة لكل 100 شخص في حين تجاوز عدد الفحوصات أكثر من 28 مليونا وهو إنجاز يحسب لدولة الإمارات التي تؤكد يوما بعد يوم أنها نموذج يحتذى في مواجهة جائحة كورونا





وتابعت: "تواصل وزارة الصحة توفير التطعيم بجرعات لقاح كورونا في معظم مرافقها الصحية مع إعطاء الأولوية الأهمية لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة خاصة كبار السن من المواطنين والمقيمين من أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم حفاظا على صحتهم وسلامتهم بالإضافة للتركيز على الجرعة الثانية لجميع فئات المجتمع المختلفة التي تلقت الجرعة الأولى من اللقاح في الفترة السابقة".