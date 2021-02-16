يارب مروان يجيب جون .. تعليق أحمد موسى على أداء لاعبي الأهلي أمام المريخ

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن عميق فرحته بأداء لاعبي النادي الأهلي أمام فريق المريخ السوداني. بأداء





وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن :"استاد القاهرة منور بأهداف عالمية للنادي الأهلي في مرمى فريق المريخ السوداني".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "لاعبو النادي الأهلي أحرزو الأهداف على طريقة الكبار"، متابعا أن :"نفسي مروان محسن يجيب هدف انهاردة في الاستاد ويفرحنا بقي ويرجع زي زمان".





وتابع أن اجاي أضاع هدفا سهلا للنادي الأهلي بطريقة غريب، مستدركا :"لو كان نفخ في الكورة كانت جت في الجون".





وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء الحارس الدولي محمد الشناوي حارس النادي الأهلي بعد انقاذه هدف محقق للمريخ السوداني، قائلا :"محمد الشناوي عامل زي الاخطبوط انهارد وعمل ماتش عالي".



