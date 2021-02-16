ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يارب مروان يجيب جون .. تعليق أحمد موسى على أداء لاعبي الأهلي أمام المريخ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:53 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
عادل نصار
عبر الإعلامي أحمد موسى، عن عميق فرحته بأداء لاعبي النادي الأهلي أمام فريق المريخ السوداني.

وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن :"استاد القاهرة منور بأهداف عالمية للنادي الأهلي في مرمى فريق المريخ السوداني". 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "لاعبو النادي الأهلي أحرزو الأهداف على طريقة الكبار"، متابعا أن :"نفسي مروان محسن يجيب هدف انهاردة في الاستاد ويفرحنا بقي ويرجع زي زمان".

وتابع أن اجاي أضاع هدفا سهلا للنادي الأهلي بطريقة غريب، مستدركا :"لو كان نفخ في الكورة كانت جت في الجون".

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء الحارس الدولي محمد الشناوي حارس النادي الأهلي بعد انقاذه هدف محقق للمريخ السوداني، قائلا :"محمد الشناوي عامل زي الاخطبوط انهارد وعمل ماتش عالي".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علي معلول: النادي الأهلي نعمة كبيرة.. وهذا السر وراء ضربات جزاء نهائي الكأس

كل سنة وانت أسد.. هاشتاج ميلاد الشناوي السد العالي يتصدر الترند

المريخ السوداني يعلن رغبته في ضم حسين الشحات

شطة يروى كواليس إسقاط الجنسية السودانية عن عصام الحضري

أحمد موسى: شعب مصر فرحان ببرونزية مونديال الأندية.. فيديو

عضو بإدارة الأهلي: ماكملتش مشاهدة ضربات الجزاء أمام بالميراس بعد إهدار مروان محسن لفرصته

ترشيحاتنا

بعد 30 دقيقة .. تعادل سلبى بين الأهلى والمريخ السوداني

ابنها الكبير مصطفى.. قصة أم عشرينية لـ 23 طفلا وتود إنجاب 105 آخرين.. فيديو وصور

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

بالجلد الأسود.. سمية الخشاب تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

30 دقيقة.. محمد صلاح يضيع فرصة تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في شباك لايبزيج

5 جنيهات رسوما ضريبية على 10 خدمات لصالح صندوق أسر الشهداء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل الحكاية | تعرف على أول سيارة دخلت الوطن العربي في التاريخ

قبل تدشينها .. تعرف على مرسيدس EQS الكهربائية المخصصة للسوق الأمريكي

مخاطر النوم على البطن للحامل في جميع الشهور