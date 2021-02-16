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غدا الذروة .. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين من الطقس السيئ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:23 م
أمطار رعدية
أمطار رعدية
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عادل نصار
قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار مستمرة على بعض محافظات الجمهورية وستكون متوسطة الشدة على الوجه البحري وعلى القاهرة وخفيفة على مناطق متفرقة.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك سقوطا للثلوج فى بعض المناطق المتفرقة في سيدي براني بمطروح ومناطق في الإسكندرية، متابعا أن انخفاض في درجات الحرارة مستمرة وهناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق في القاهرة.

وتابع أن درجة الحرارة تصل لـ 11 درجة مئوية وتصل الصغرى 7 درجات مئوية، مستدركا أن سيناء فيها أمطار غزيرة غدا الأربعاء ومن المتوقع ان يتكون الثلوج في مرتفعات وسط سيناء وسانت كاترين ودرجة الحرارة 2 درجة تحت الصفر.

وأكد أنه غدا ذروة انخفاض درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى ان الكتل الجوية الموجودة في مصر مصدرها روسيا.

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