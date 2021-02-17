نبوءة نبيل الحلفاوي تتحق في مباراة الأهلي

توقع الفنان نبيل الحلفاوي، اقتناص الأهلي للثلاث نقاط أمام نادي المريخ السوداني، رغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، في دوري أبطال أفريقيا.





وكتب نبيل الحلفاوي، بعد انتهاء الشوط الأول من مباراة الأهلي والمريخ السوداني، عبر تويتر: « موسيماني أدرى بلعيبته .. هناخد الـ 3 نقط إن شاء الله».



