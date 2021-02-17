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فن

هل يرد محمد الشرنوبي على نشر مؤهله الدراسي؟.. تفاصيل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:47 ص
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
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شروق إبراهيم
علم "صدى البلد" أن الفنان محمد الشرنوبي لن يعلق على ما تردّد حول تسريب شهادة دراسية، تشير إلى أنه لم يستكمل مسيرته الدراسية، واكتفى بالشهادة الإعدادية.

ويتجاهل الفنان الشاب، هذا التسريب، ويتعامل معه على أنه لم يحدث من الأساس، حيث إنه مشغول بأعماله الفنية الجديدة سواء الغنائية أو التمثيلية.

وكان "الشرنوبي"، قد أحيا مؤخرًا حفل عيد الحب على مسرح الزمالك، وسط حضور كامل العدد.

كما يشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وطرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية جديدة بعنوان "رحلة واحدة" وذلك ضمن حملة (مودة) لوزارة التضامن الاجتماعي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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