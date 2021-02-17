وليد صلاح عبداللطيف ينتقد باتشيكو: موسيماني أفضل منه لهذا السبب

قال وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، إن الفريق الأبيض مقبل على مباراة صعبة أمام الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

وأضاف وليد صلاح عبداللطيف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الزمالك سيسعى للفوز على الدراويش لمواصلة صدارته للدوري، ولتعويض إخفاقه أمام مولودية الجزائر.

وتابع وليد صلاح، إن مواجهات الزمالك والإسماعيلي، دائما ما تكون في غاية القوة، مؤكدًا إن المباراة ستكون صعبة رغم تراجع نتائج الدراويش هذا الموسم.





وانتقد نجم الزمالك السابق ،المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، قائلاً: "باتشيكو يتحمل جزءًا كبيرًا من تراجع نتائج الزمالك، يكفي إنه دفع بمروان حمدي أمام مولودية الجزائر، في مشاركته الأولى مع الزمالك".





وواصل: "باتشيكو لا ينظر للأمام، لقد تسبب في رحيل عدد من اللاعبين المميزين عن الزمالك، دون توفير البديل، بعكس ما يقوم به بيتسو موسيماني مع الأهلي".