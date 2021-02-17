بعد محاولة تقليد تريند خطير على TikTok.. طفلة تنجو من الموت بمعجزة | فيديو

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، تشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال، خاصة بعد انتشار التريندات الغريبة على تطبيق مثل TikTok والترويج لها، دون مراقبة للأطفال.





وحاولت طفلة بريطانية صغيرة تبلغ من العمر 11 عامًا تصدر تريند خطير انتشر منذ فترة من خلال السير على الجليد الرقيق، لكنه انتهى بكارثة، حيث سقطت وأصبحت محاصرة في الماء المتجمد.





وكانت الطفلة «تيينا» برفقة ابنة عمها تحاولان السير على الجليد بهدف المشاركة في تريند خطير يتضمن أشخاصًا يصورون أنفسهم وهم يسيرون على الجليد الرقيق.





وقع الحادث على بعد بضع مئات من الأمتار من منطقة خطرة توفي فيها طفل يدعى أوين جنكينز عمره 12 عامًا بشكل مأساوي في يوليو 2017، حيث سحبت المياه الصبي الصغير في تيار قوي أثناء محاولته إنقاذ صديقين كانا يواجهان صعوبة في الخروج من الماء بعد سقوطهما في بيستون وير ببريطانيا.





سقطت الطفلة تيانا في بقعة من الجليد الرقيق وتجمدت وسط المياه بالقرب من نوتنجهام فيما حاولت ابنة عمها إنقاذها في يأس.





وصلت المياه المتجمدة إلى خصرها، حيث ظلت عالقة لما يقرب من 40 دقيقة، قبل أن يتم إنقاذها، وقد عانت من كسور خطيرة.





وكانت والدتها أول من وصل إلى مكان الحادث ووجدت ابنتها في حالة يرثى لها "نصفها السفلي مخدر وتصرخ" داخل الماء قبل أن تتمكن خدمات الطوارئ من الوصول إليها.





ولحسن الحظ تمكنت الفتيات من الإمساك بشجرة موجودة في المكان، على حد قول الأم، فقد تمسكت بها ابنتها لمدة "38 دقيقة".





ولم يكن هناك أي من المارة، لذلك كانت والدة الطفلة هي الأولى في المشهد بعد أن تلقت الأم والجدة مكالمة من ابنة عمها تصرخ لإنقاذها.





تريند الجليد الخطير





انتشرت مقاطع فيديو لأشخاص يمشون أو يتزلجون على الجليد قبل السقوط فيه على منصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok و YouTube.





شارك مستخدمو تيك توك مقاطع فيديو لأنفسهم أو لآخرين يسيرون على الجليد الذي يتشقق بعد ذلك، مما يتسبب في سقوطهم في المياه المتجمدة أدناه.





وقد انتشر مقطع فيديو على YouTube أمس، لرجل يتزلج على الجليد الرقيق في أمستردام، ثم يغرق بعد سقوطه على وجهه للأمام في البحيرة أدناه عندما تصدع الجليد.