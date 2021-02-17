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أخبار العالم

الفارق بالآلاف.. ارتفاع غير مسبوق لأسعار الوقود في لبنان

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:26 ص
ارتفاع غير مسبوق
ارتفاع غير مسبوق لأسعار الوقود في لبنان
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أحمد محرم
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1600 ليرة، و98 أوكتان 1700 ليرة والمازوت 800 ليرة، فيما استقر سعر الغاز. 

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي وفق الوكالة الرسمية اللبنانية: بنزين 95 أوكتان: 31,200 ليرة - بنزين 98 أوكتان: 32200 ليرة - المازوت: 21400 ليرة - الغاز: 24400 ليرة.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، اليوم الثلاثاء، عن رفع جهوزية فوجي إطفاء وحرس بيروت لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي.

وقالت بلدية بيروت، إنه بناء على توجيهات محافظ مدينة بيروت، مروان عبود، تم رفع حالة الجهوزية لفوجي إطفاء وحرس مدينة بيروت ومصالح بلدية بيروت المعنية لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأحوال الجوية غير الاعتيادية التي قد تسود البلاد طيلة هذا الاسبوع جراء المنخفض الجوي الذي من الممكن أن تشكل تداعياته خطرًا على السلامة العامة، جراء الأمطار المرافقة والعواصف الرعدية والرياح الناشطة التي تقارب سرعتها ال٦٠كلم/س.

وأهابت بلدية بيروت بالمواطنين ضرورة التقيد بالإرشادت الوقائية الصادرة عن المراجع المختصة، والتزام المنازل تنفيذًا لقرار التعبئة العامة وعدم محاولة الاقتراب من الكورنيش البحري أو الشواطئ بسبب الرياح القوية التي ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع موج البحر وذلك حفاظا على سلامتهم.

كما ذكّرت البلدية المواطنين في مدينة بيروت عند حدوث أي طارىء، الاتصال بغرفة عمليات فوج إطفاء مدينة بيروت على رقم الطوارىء (175) من أي خط هاتف وهو بتصرف المواطنين في مدينة بيروت على مدار الـ 24 ساعة.
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