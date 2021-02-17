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ديني

البحوث الإسلامية ينعي الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:01 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وشيخ المالكية وعضو هيئة كبار العلماء، والذي وافته المنية اليوم، الأربعاء.


وأكد المجمع أن الفقيه -رحمه الله- أسهم بدور كبير في الفقه الإسلامي، وخدمة العلم وأهله من خلال دروسه بالجامعة والجامع الأزهر الشريف، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة، بالإضافة إلى خدمة الإسلام وأهله من خلال جهوده المختلفة.


كما يتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم ومحبيه في جميع أنحاء العالم بصفة عامة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.
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