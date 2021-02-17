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أخبار العالم

خططوا لهجمات إرهابية.. روسيا تلقي القبض على 19 متطرفا في أسبوعين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:38 ص
روسيا تلقي القبض
روسيا تلقي القبض على 19 متطرفا في اسبوعين
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قسم الخارجي
أعلنت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الأربعاء، اعتقال 19 متطرفا، منذ أوائل فبراير الجاري، كانوا يخططون لأعمال تخريبية وهجمات إرهابية في شمالي القوقاز.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا اليوم الأربعاء قال فيه: "تم اعتقال 19 متشددا في جمهورية قراتشاي - شركيس، وجمهورية القرم، وإقليم كراسنودار ومنطقة روستوف، في فبراير 2021. بالإضافة إلى الترويج للفكر وتجنيد مؤيدين جدد، خططوا لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية في شمالي القوقاز باسم التكفير والهجرة".

وتابع البيان "وجهت إلى المعتقلين تهمة تنظيم والمشاركة في أنشطة تنظيم متطرف، كما تم القبض على 10 منظمين ومشاركين نشطين".

وأضاف أنه: "بناءً على نتائج فحوصات وسائل التدمير التي تم الاستيلاء عليها، من المخطط إضافة إلى ذلك تأهيل تصرفات المتطرفين".

وعثرت قوات الأمن خلال عمليات الاعتقال على مخبأ مع مدفع رشاش من طراز "آر بي كا" ومدفع رشاش "آ كي إم" وخراطيش ومتفجرات محلية الصنع، بما في ذلك "حزام ناسف" بعناصر مدمرة، حسبما أفاد البيان.

وتقود أجهزة الامن الروسية حربا في  المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز،ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية.
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