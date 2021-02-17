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المياه خرجت من الكورنيش إلى الشوارع.. ارتفاع منسوب البحر بالإسكندرية بسبب الامطار الغزيرة..فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:43 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال اللواء محمود نافع، رئيس شبكة الصرف الصحى بالإسكندرية، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة المعنية والتنفيذية وتجهيز غرفة عمليات رئيسية داخل محافظة الإسكندرية وغرف عمليات فرعية داخل الأحياء وشركة الصرف الصحي.، وذلك منذ يوم الاثنين الماضى أى قبل بدء النوة بـ24 ساعة.

وأضاف نافع خلال لقاء ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، ان النوة بدأت فى تمام الساعة الرابعة صباح أمس، بأمطار رعدية غزيرة ووصلت إلى غزيرة جدًا على مدار  اليوم، مما أدى إلى ارتفاع المياه فى البحر والامواج، مؤكدًا أن المياه خرجت من الكورنيش إلى الشوارع امام حديقة الخالدين ومحطة الرمل وكورنيش المنتزه.

وأوضح انه نشرت شركة الصرف الصحي سيارات شفط مياه الأمطار وذلك لتحقيق سيولة مرورية وعدم تراكم الأمطار حيث تضم الإسكندرية 93 نقطة ساخنة تعرضت للغرق في بداية فصل الشتاء. 

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