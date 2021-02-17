نائب محافظ البحر الأحمر تستمع لمطالب أهالي الشيخ مالك وأم غيج

والتقت نائب المحافظ بعربان وشيوخ المنطقة، حيث ناقشت أهم المقترحات التى تتضمن رفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدة أن الدولة تساهم بشكل كبير فى تنمية المناطق النائية.

وأكد رئيس مدينة

أن المنطقة تبعد عن المدينة بحوالى ٥٠ كيلو مترا، وإنه يتم التواصل مع العربان بصفة مستمرة، فضلا عن الزيارات الدورية خلال العام، لدعم المنطقة بالسلع الغذائية ومتطلبات الحياة اليومية، وذلك من خلال المشاركات المجتمعية التى تساهم بها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالمدينة، والوقوف بجانب جميع مواطنى مدن المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.