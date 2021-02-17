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محافظات

نائب محافظ البحر الأحمر تستمع لمطالب أهالي الشيخ مالك وأم غيج

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:52 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
قامت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر واللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير بزيارة لمنطقة الشيخ مالك وأم غيج علي ساحل البحر الاحمر وذلك في إطار الزيارات المستمرة لكافة المناطق، رافقهما سكرتير المدينة.

والتقت نائب المحافظ بعربان وشيوخ المنطقة، حيث ناقشت أهم المقترحات التى تتضمن رفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدة أن الدولة تساهم بشكل كبير فى تنمية المناطق النائية.

وأكد رئيس مدينة القصير أن المنطقة تبعد عن المدينة بحوالى ٥٠ كيلو مترا، وإنه يتم التواصل مع العربان بصفة مستمرة، فضلا عن الزيارات الدورية خلال العام، لدعم المنطقة بالسلع الغذائية ومتطلبات الحياة اليومية، وذلك من خلال المشاركات المجتمعية التى تساهم بها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالمدينة، والوقوف بجانب جميع مواطنى مدن المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.
نائب محافظ البحر الأحمر تستمع لمطالب أهالي الشيخ مالك وأم غيج
نائب محافظ البحر الأحمر تستمع لمطالب أهالي الشيخ مالك وأم غيج
نائب محافظ البحر الأحمر تستمع لمطالب أهالي الشيخ مالك وأم غيج
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