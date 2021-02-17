مصرع طفلين غرقًا أثناء لهوهما في سوهاج

لقي طفلان مصرعهما غرقًا أثناء لهوهما، في واقعتين مختلفتين بمحافظة سوهاج









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، مفاده مصرع طفلين غرقًا أثناء لهوهما أمام منزليهما، بمركزي المراغة والمنشأة.









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وبالانتقال والفحص تبين مصرع كل من "زينب. ع. ع"، ٣ سنوات، تقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة، توفيت إثر غرقها بترعة البندر، و"يوسف. ع. ا"، ٧ سنوات، يقيم بدائرة شرطة المراغة، توفيَ إثر غرقه بنهر النيل.







