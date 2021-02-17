ضبط 95 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط "95 طربة من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جراما - مبلغ مالى - هاتف محمول"، بحوزة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة برج العرب.









وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.