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رياضة

الختام أمام المغرب.. مواعيد مواجهات منتخب السلة في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا 2021

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:26 م
صدى البلد
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ريهام بكير
يستعد المنتخب المصري لكرة السلة لانطلاق المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في رواندا.

ويخوض منتخب الفراعنة مواجهات إياب التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 في تونس في الفترة من 17 لـ 21 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهات المنتخب المصري غدًا الخميس الموافق 18 فبراير بملاقاة منتخب أوغندا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيكون اللقاء الثاني لمنتخب مصر أمام نظيره كاب فيردي يوم 20 فبراير الموافق السبت القادم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

أما اللقاء الثالث والأخير للفراعنة سيكون أمام نظيره المغربي يوم الأحد الموافق 21 فبراير من الشهر الجاري في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 والتي تضم أيضًا منتخبات أوغندا وكاب فيردي والمغرب ويتصدر ترتيبها الفراعنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة نوفمبر الماضي.

وتضم قائمة المنتخب المصري الموجودة في تونس كلًا من: هيثم كمال - علي محمد - محمد طه ميدو -  احمد ابو العلا بيبو -  يوسف شوشة "الاتحاد السكندري"، إيهاب أمين وحاتم البحيري "الأهلي"، أنس أسامة ومصطفى كيجو "الزمالك" – إبراهيم هشام "طلائع الجيش" – يوسف شحاتة "سبورتنج" – وليد عبد الجواد "الجزيرة" – مروان سرحان وعمر عزب "سموحة".

وتضم بعثة المنتخب كلًا من: أحمد مرعي مدير فني – وسام جابر مدرب – محمد سليم مساعد مدرب – معاذ زيدان مدرب مرافق - وائل لطفي مدير منتخبات – أحمد يحيي طبيب الفريق – ماجد عباس تحليل وإحصاء.
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