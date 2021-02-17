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محافظات

السبكي: السيسي وجه الوزراء بضغط الجدول الزمني لمنظومة التأمين الصحي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:49 م
صدى البلد
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انجي هيبة
كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن مجلس الوزراء يعزز من فرص المتابعة الدقيقة للمشروعات القومية وفي مقدمتهم مشروع التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى تكاتف الوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وضغط الجدول الزمني لتنفيذه في ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.


وأشار السبكي، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، إلي اهتمام القيادة السياسية بتحقيق حلم المصريين وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين على أرض الإسماعيلية من خلال تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

لفت إلى دور الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديمه كافة أوجه الدعم وتذليل كافة العقبات لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مستقبل صحة مصر بما يضمنه من علاج لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، ومقدمًا له الشكر أيضًا على ثقته في قدرات الشباب وطاقتهم وحماسهم الوطني وإصراره على تحقيق حلم المصريين وجعله حقيقة على أرض الواقع محافظة تِلو محافظة إلى أن يصل إلى كل شبر في أرض مصر.

وتابع : هناك جهود متواصلة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل لبناء منظومة صحية قوية متكاملة تشمل ١٠٠ مليون مصري وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، منظومة التأمين الصحي، أمس الثلاثاء، بثلاث محافظات، هي الإسماعيلية والاقصر وشمال سيناء، علي هامش  جولة تفقدية فى مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية

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