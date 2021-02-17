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محافظات

الكشف على 1359 مريضا فى قافلة طبية بميت غمر خلال يومين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:26 م
صدى البلد
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همت الحسينى
وجه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة علاجية مجانية لقرية ميت يعيش بمركز ميت غمر خلال يومي ١٥ و١٦ فبراير الحالى، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1359 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة (2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة).
 

جاء ذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة، وبناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بإعادة تشغيل القوافل العلاجية مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.


كما تم توفير 140 صنفا علاج للحالات، كما تم إجراء 221 تحليلا مختلفا للمرضى، وإجراء 161 حالة أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى. 


 وأقيم على هامش القافلة 34 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 126 مريضا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم.


كما تم تحويل 9 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل 7 قرارات نفقة الدولة.


 وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.
الكشف على 1359 مريضا فى قافلة طبية بميت غمر خلال يومين
الكشف على 1359 مريضا فى قافلة طبية بميت غمر خلال يومين
الكشف على 1359 مريضا فى قافلة طبية بميت غمر خلال يومين
الكشف على 1359 مريضا فى قافلة طبية بميت غمر خلال يومين
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