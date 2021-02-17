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أصل الحكاية

هل تسبق أوروبا كورونا هذه المرة؟.. خطة بيولوجية ضد كل سلالات Covid - 19

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:07 م
أوروبا تريد وقف موجات
أوروبا تريد وقف موجات الوباء المقبلة
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محمد علي
أعلن الاتحاد الأوروبي، خطة لمكافحة التهديد المتزايد من السلالات المتحورة لفيروس كورونا المستجد، ولاحقًا الأمراض الجدية، بعد أن تحور المرض بشكل سريع، والعالم لم يصل بعد للمناعة الجماعية الحامية من خطر الوباء.

وفي  بيان لها، قالت المفوضية الأوروبية، إن الخطة سوف "تجمع بين الباحثين وشركات التكنولوجيا، والمصنعين، والمنظمين والسلطات العامة لرصد السلالات، وتبادل البيانات والتعاون حول اللقاحات".

وذكرت المفوضية، أن الوظيفة الأساسية لما يسمى بالحاضنة HERA ستكون  "تعزيز التأهب وتطوير لقاحات للسلالات وزيادة الإنتاج الصناعي".
 
وسيتلقى البرنامج 75 مليون يورو تمويلًا لتطوير اختبارات متخصصة إزاء أي سلالات جديدة، ودعم التسلسل الجيني عبر الاتحاد الأوروبي. 

ويضاف إلى ذلك، سيتم إنشاء شبكة للتجارب السريرية تضم 16 دولة من الاتحاد الأوروبي وخمس دول أخرى من خارجه، من ضمنها سويسرا وإسرائيل، وذلك لتبادل البيانات والنتائج عن التجارب. 

أثار الانتشار السريع لسلالات  Covid-19 مخاوف بشأن فعالية اللقاحات المعتمدة حاليًا ضد هذه الطفرات. 

مع ظهور سلالات المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا التي تم ربطها بانتشار أسرع للعدوى ، أجرى العديد من صانعي اللقاحات والباحثين المستقلين اختبارات إضافية لمعرفة ما إذا كانت لقاحاتهم لا تزال فعالة. 

على سبيل المثال، أشارت النتائج المبكرة إلى أن لقاحات فايزر وموديرنا، تحمي من المتغيرات الجديدة (السلالات الجديدة) ، ولكنها أقل فعالية قليلًا.

لكن نوعًا مختلفًا من السلالات، ظهر في جنوب إفريقيا  أجبر البلاد على التحول من استخدام لقاح أسترازينيكا  إلى لقاح جوسون آند جونسون، وتم اتخاذ القرار بعد أن أظهرت بيانات التجارب الأولية  أن جرعة AstraZeneca توفر الحد الأدنى من الحماية ضد المرض ، وأعراضه الخفيفة إلى المتوسطة​.

وتبرز المشكلة التي تسعى أوروبا لتجاوزها بخطتها البيولوجية،  هي الوقت الذي يكلف الدول  أشهر من عمليات الموافقة على اللقاحات المكيفة ومراحلها السريرية، في محاولة لمواكبة السلالات  الناشئة التي يمكن أن تسبب أمراضًا أكثر خطورة.

اقترحت المفوضية الأوروبية تغيير اللوائح الحالية للسماح "بالموافقة على لقاح معدّل بمجموعة أصغر من البيانات الإضافية"، وتدرس إصدار تصريحات طارئة للقاحات على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما تحتاجه الضرورة.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "تظهر أنواع جديدة من الفيروس بسرعة ويجب علينا تكييف استجابتنا بشكل أسرع" ، مضيفة أن حاضنة HERA ستسحب "جميع الموارد المتاحة لتمكيننا من الاستجابة لهذا التحدي ".

ستعمل حاضنة هيرا أيضًا كمخطط لاستعداد الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل لحالات الطوارئ الصحية. 

سيجتمع القادة الأوروبيون في 25 فبراير ، وسط آمال على أن يصادقوا ويفوضوا خطة الاحتراز من كورونا عبر حاضنة هيرا.
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