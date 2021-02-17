بتقنية الـ 5G.. ريلمي تزود هاتفها القادم Narzo 30 Pro بمعالج قوي

تستعد شركة ريلمي Realme ، لإعلان سلسلة هواتفها القادمة Narzo 30، خلال الأسبوع المقبل، واليوم كشف أحد المتاجر الإلكترونية عن المواصفات الرئيسية للتشكيلة المرتقبة.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف ملصق إعلاني لهاتف Realme Narzo 30 Pro، عن المواصفات التي سيجلبها الإصدار المتميز ضمن سلسلة ريلمي القادمة.









ويعد Narzo 30 Pro، أول هاتف من سلسلة Narzo يدعم تقنية الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، وذلك بفضل أحد معالجات شركة ميدياتك من نوع Dimensity 800U، والذي يمتاز بوحدة معالجة رسومات للشاشة Mali-G57 MC3 والتي تتيح للهاتف أن يصل إلى معدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية.





وتتوافق هذه المواصفات مع إصدار ريلمي السابق والمسمى Realme Q2، والمعروف أيضًا في أوروبا باسم Realme 7 5G، ولا يتوفر أي من الإصدارين في الهند حتى الآن.





وبينما يستخدم هاتف Realme X7، الذي أعلنت عنه شركة ريلمي الأسبوع الماضي في الهند، نفس نوع المعالج، ولكن بشاشة من نوع AMOLED بمعدل تحديث قدره 60 هرتز.





ويظهر ضمن الملصق الإعلاني في الأسفل هاتف آخر يدعىRealme 30A، بتصميم بنقوش مموجة باللون الأزرق، كما يتضمن تصميم مربع لإعداد الكاميرا مع فلاش LED، مع قارئ بصمات الأصابع المثبت في الخلف.



